Ho conosciuto Just dropped in (to see what condition my condition was in), la #canzonedelgiorno, grazie alla colonna sonora del Grande Lebowski dei fratelli Coen. La sua versione più famosa, quella molto psichedelica del 1968, è dei First Edition, la band di Kenny Rogers prima che diventasse un gigante della musica country. La versione che trovate qui però è di Sharon Jones & The Dap-Kings, maestri assoluti del revival del soul classico degli anni duemila. È in un album postumo della cantante, morta nel 2016, che raccoglie cover varie registrate dalla band nel corso degli anni.