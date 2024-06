Nonostante parole e sorrisi di circostanza, infatti, nella Lega tira un’aria decisamente pesante. Il voto non è andato bene (9 per cento), nonostante il traino atteso dalla candidatura del generale Roberto Vannacci, che però ha spostato la Lega ancora più a destra e ha alimentato nuovi malumori interni nei confronti della segreteria di Matteo Salvini, ormai sempre più diffusi ed evidenti.

L’ex segretario Umberto Bossi, per esempio, ha fatto sapere che avrebbe votato Forza Italia, forza che, numeri alla mano, sembra poter sopravvivere alla morte del fondatore Silvio Berlusconi. Una situazione tutto sommato speculare si è delineata nel centrosinistra, con un Pd in decisa crescita, una buona affermazione dell’Alleanza verdi sinistra e un Movimento 5 stelle che esce decisamente sconfitto.

Se questo è il quadro, allora Giorgia Meloni è sempre più saldamente al centro della scena, anche di quella internazionale. E cercherà di far valere il proprio peso politico anche in Europa, a partire dal rinnovo della presidenza della Commissione europea. Il diverso posizionamento di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – basti pensare proprio alla successione della presidente della Commissione Ursula von der Leyen o alle prossime elezioni statunitensi – le richiederanno non pochi sforzi diplomatici sia sul fronte interno sia su quello internazionale. Qualcosa su come Meloni intenderà muoversi lo si comincerà a capire già nei prossimi giorni, quelli del G7 ospitato in Puglia.