“La venuta di Stalin tra il popolo russo era affine alla venuta di Gesù”, scrive Viktor Erofeev nel suo Il buon Stalin. “Era il Dio russo che per trent’anni si è finto un georgiano. Stalin è una maschera”. Un volto, un corpo che i sovietici hanno accolto come una divinità, l’uomo che ha ricostruito l’impero dopo il caos della rivoluzione. Un padre che si è fatto amare a suon di botte, schiacciando gli avversari, veri o presunti, e alimentando il proprio culto della personalità. Stalin terrorizzava, ma sapeva anche rassicurare, come nei dipinti in cui appare bonario e circondato da bambini sorridenti.

Al termine della seconda guerra mondiale, l’apparizione di questa maschera nell’Europa centrale e orientale è stata accolta in molti casi con un misto di speranza e fiducia. Dopo aver vissuto la violenza del fascismo e del nazismo e la tragedia dei campi di concentramento, era in qualche modo comprensibile provare ad aggrapparsi a una nuova fede, cercare di credere nelle promesse del comunismo sovietico. Così, nell’arco di vent’anni, Stalin ha costruito e consolidato l’apparato di potere dell’Unione Sovietica, e poi ha plasmato le forme del socialismo realizzato nei paesi del patto di Varsavia, dove il suo esperimento politico si è compiuto in un arco di tempo più ristretto, tra il 1948 e il 1953, e con ritmi accelerati.

Sia che si interpreti lo stalinismo come una deviazione patologica dal corretto percorso del bolscevismo, sia che lo si consideri una naturale espressione del comunismo sovietico, è difficile negare che le prassi politiche, burocratiche e sociali sperimentate in Urss in quegli anni abbiano creato e cristallizzato un sistema che è sopravvissuto, nei suoi tratti essenziali, almeno fino alla perestrojka di Gorbačëv. Una società e un mondo definitivamente “stalinizzati”, nonostante gli ambigui e timidi tentativi di apertura compiuti dopo il 1956.

Per destalinizzare in profondità i paesi del blocco sovietico sarebbe stato necessario un superamento radicale di quei meccanismi, non solo dal punto di vista politico: “Gettare via non soltanto qualsiasi pensiero su stalinismo, comunismo, revisionismo, ma quelle stesse parole”, come dice lo scrittore polacco Aleksander Wat. È successo, invece, che anche se i metodi di governo sono cambiati, la struttura del potere è rimasta invariata, e ha continuato ad agire secondo i vecchi schemi, con pratiche meno violente, ma anche con minor scaltrezza e maggiore ottusità. Il tutto mentre la società osservava sempre più disillusa.

Con lo stalinismo, insomma, il paese uscito dalla rivoluzione d’ottobre è diventato l’Urss delle fabbriche di acciaio, di Stalingrado, della conquista dello spazio; ma allo stesso tempo la parabola del comunismo sovietico è entrata nella sua fase di declino. Quasi quarant’anni dopo la morte di Stalin il sistema è crollato. Ma la sua eredità è sopravvissuta. E oggi è ancora ben presente in quell’ibrido di nostalgia sovietica e zarista, messianesimo ortodosso e ambizioni imperiali che è la Russia di Putin.