All’inizio sembrava un brutto sogno, come se stessimo camminando addormentati verso l’abisso. L’11 aprile Sergej Sobjanin, il sindaco di Mosca, ha annunciato l’introduzione di un nuovo sistema di permessi digitali che sarebbe entrato in vigore il 15 aprile, nell’ambito del piano di contenimento dell’epidemia.

Immediatamente si è scatenato il panico, alimentato dalla confusione e dalla mancanza di dettagli nell’ordinanza del sindaco. Molti moscoviti che si erano trasferiti in campagna per autoisolarsi si sono messi in auto per rientrare in città. I loro timori erano fondati. Sulla via del ritorno, infatti, hanno trovato una serie di posti di blocco e agenti che fornivano spiegazioni poco chiare. Si diceva che l’obiettivo del provvedimento fosse impedire l’accesso a Mosca alle auto con targhe non moscovite, ma in realtà i controlli erano arbitrari e le istruzioni variavano da un posto di blocco all’altro.

La confusione è aumentata poche ore dopo, quando è stata presentata una nuova app creata dal ministero dello sviluppo digitale e chiamata Gosuslugi, Stop coronavirus. Quando hanno cominciato a scaricarla, gli abitanti di Mosca hanno scoperto che l’app richiedeva all’utente un permesso speciale per ogni uscita di casa – per andare in farmacia, al supermercato e anche per portare a spasso il cane – smentendo la dichiarazione di Sobjanin secondo cui l’autorizzazione sarebbe stata necessaria solo per spostarsi in automobile.

Il 13 aprile le linee telefoniche dell’amministrazione cittadina sono andate in tilt. Le autorità hanno dato la colpa alla stupidità dei moscoviti.

Privo di senso

Lo stesso problema si è ripresentato con la registrazione via sms. Anche in quel caso fonti ufficiali hanno accusato gli abitanti di Mosca di essere troppo stupidi per inviare un messaggino e ottenere un permesso digitale. Molte persone hanno provato a richiedere il permesso usando un codice QR sul sito del comune, ma la pagina si è bloccata diverse volte. Le autorità si sono giustificate parlando di un attacco DDoS da parte di hacker stranieri.

Il 14 aprile l’amministrazione moscovita è stata costretta ad ammettere che buona parte delle persone in possesso di un permesso non ne aveva i requisiti, e ha cancellato 900mila lasciapassare su un totale di 3,2 milioni di permessi emessi alla fine della giornata.

Le cifre hanno immediatamente sollevato un dubbio: se per il governo era accettabile che 3,2 milioni di persone si muovessero liberamente a Mosca, che senso aveva introdurre un sistema di permessi digitali?

La motivazione era stata offerta il giorno prima che Sobjanin annunciasse la necessità dei permessi: secondo le autorità il 10 aprile 3,5 milioni di persone avevano lasciato le loro case per un periodo di tempo prolungato, e questo avrebbe potuto rappresentare “un pericolo per un numero compreso tra i sei e i nove milioni di russi”. L’idea di emettere 3,2 milioni di permessi per eliminare la minaccia rappresentata da 3,5 milioni di persone fuori casa sembrava piuttosto priva di senso.