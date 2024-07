Nel suo monologo lo scrittore confessa di avere visto e capito Palermo per la prima volta a 17 anni, dopo essere andato in viaggio studio a Londra. Proprio come gli aveva anticipato un amico, solo andando all’estero ha capito che la sua città aveva delle caratteristiche fuori dal comune e che quello che aveva sempre considerato normale, in realtà non lo era.

“Nelle altre città del mondo non ci sono i resti dei bombardamenti della seconda guerra mondiale ancora così visibili, nelle altre città i palazzi bombardati sono stati ricostruiti. Andando all’estero ho capito che non era normale che intere parti della città non avessero l’illuminazione di notte o che non è normale trovarsi dei cadaveri per strada quando torni da scuola, non è normale trovarsi in mezzo a una sparatoria. Ma tutte quelle anomalie per noi invece erano il quotidiano, perché ci siamo cresciuti dentro e quindi non le valutavamo come fatti anormali, eravamo convinti che il mondo fosse tutto come Palermo”, racconta. “La mafia non solo l’abbiamo tollerata, ma l’abbiamo perfino banalizzata, sottostimata, rimossa, mitizzata, cioè non l’abbiamo mai affrontata per quello che è, perché a volte, in maniera dolorosa, risulta essere uno specchio di dinamiche che, per esempio, hai nella tua stessa famiglia”, continua.