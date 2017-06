La memoria è una facoltà che si esprime in molti modi. Conserva tutte le informazioni che possediamo, dai ricordi d’infanzia al significato delle parole, al pin del bancomat. Senza memoria non sapremmo come guidare un’automobile o come fare un’addizione. Non potremmo dire né in che anno è stata scoperta l’America (sì, nel 1492, il 12 ottobre), né in che anno siamo nati noi.

È la memoria che ci aiuta a riconoscere cibi, odori, luoghi e persone. È la memoria a permetterci di seguire lo sviluppo di un discorso o di un film, ricordando quanto è stato detto o è accaduto in precedenza, e aggiornando il ricordo man mano che il film o il discorso procedono.

Imparare vuol dire comprendere un’informazione e ricordarla. La memoria è connessa con il sonno, l’attenzione, la motivazione. E, anche se non sempre ce ne rendiamo conto, è il nostro personale, prezioso repertorio di attrezzi per inventare e per creare.

Le emozioni aiutano

Ricordare non è solo e sempre un processo automatico: ricordiamo il nostro primo bacio anche senza aver deciso di farlo, perché quel momento è caricato di intense connotazione emotive che aiutano a fissare il ricordo. Ma memorizzare o meno una data, una formula chimica, i nomi delle capitali del mondo e qualsiasi informazione complessa è un fatto volontario.

Chi sta studiando deve decidere di ricordare quanto studia. I metodi per imparare a memoria si chiamano mnemotecniche. Alcune risalgono all’antichità, ed erano usate dagli oratori greci e romandi per mandare a memoria lunghi discorsi.

C’è, per esempio la tecnica dei loci, che consiste nel disporre mentalmente gli elementi da ricordare in uno spazio (una stanza, un palazzo) che può essere ripercorso. Ma molte mnemotecniche sono astruse e necessitano di una preparazione preliminare.

La buona notizia è che si può imparare a ricordare meglio e con minor fatica. Le Monde chiede qualche suggerimento a Sébastien Martinez, ingegnere minerario e campione francese di memoria. Le indicazioni di Martinez sono semplici (anche un ragazzino può seguirle) e proprio per questo meritano di essere raccontate per esteso.