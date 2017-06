Per ottenere qualcosa bisogna saper chiedere

Da bambini chiediamo e domandiamo in continuazione. Crescendo, però, perdiamo non solo la fertile attitudine a domandare per sapere qualcosa, ma anche l’indispensabile capacità di chiedere per ottenere qualcosa, di materiale o di immateriale: amore, aiuto, attenzione, consigli, sostegno, un aumento di stipendio, un giorno di ferie, nuove opportunità, un libro in prestito, una mano per traslocare.

Spesso, e anche se non è per niente vero, i nostri bisogni ci appaiono così ovvi, espliciti e visibili che chiedere a qualcuno di aiutarci a soddisfarli ci sembra del tutto inutile: se quel qualcuno non si sta già attivando vuol dire che non vuole farlo, no?

In altri casi i nostri bisogni ci sembrano indizi di inadeguatezze che contraddicono la nostra autonomia di adulti, e mortificano la nostra identità sociale. Molto meglio non scoprirsi.

L’arte di chiedere

In termini di relazione, il fatto stesso di chiedere ci mette in una condizione di debolezza nei confronti dell’altro, a cui affidiamo una decisione, sì/no, che ci riguarda. Se l’altro dice di sì, la nostra condizione di debolezza sarà confermata (avremo un debito di gratitudine che prima o poi dovremo saldare). Anche questo sembra un ottimo motivo per non chiedere niente, mai.

Ma chiedere ci espone anche al rischio di ottenere un rifiuto le cui conseguenze, nella nostra percezione, si espandono dall’oggetto specifico della richiesta a noi stessi e al nostro valore come persone. Una ferita che preferiamo evitarci.