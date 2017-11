È giusto preoccuparsi delle fake news, e continuare a farlo

Nel 2017 la diffusione delle notizie false in rete preoccupa “abbastanza o molto” il 78 per cento degli utenti, secondo un sondaggio condotto dalla Bbc in 18 paesi . Nel medesimo sondaggio, il 58 per cento degli utenti dichiara che internet non dovrebbe essere oggetto di regolamentazione da parte dei governi. Bene: che si fa?

A proposito di pubblicità, il fatto più rilevante lo cita Business Insider : Facebook e Google hanno avuto un impatto drammatico sull’intero comparto dei mass media proprio perché la pubblicità, che è una risorsa economica vitale per qualsiasi testata, ormai si sta spostando in rete. Oggi il 99 per cento della crescita degli investimenti in pubblicità digitale va a Google e a Facebook. Peraltro, l’88 per cento dei guadagni di Google e il 97 per cento dei guadagni di Facebook deriva dalla pubblicità .

In seguito Zuckerberg assume una posizione più sfumata – siamo sì una media company, “ma non tradizionale”. E sembra quasi di sentire Kellyanne Conway che difende le bufale presidenziali sull’affluenza alla cerimonia d’insediamento dicendo che sta parlando sì “di fatti, ma alternativi”. Ecco: che Facebook non sia una media company è, al massimo, un “fatto alternativo”.

Due settimane dopo l’elezione di Trump, l’Oxford Dictionary proclama post-truth (post-verità) parola dell’anno, sia per l’edizione inglese sia per l’edizione americana. Motivo: l’uso del termine è cresciuto del 2000 per cento nel 2016. A novembre 2016, a dibattito già iniziato sulle notizie false, Mark Zuckerberg nega formalmente che Facebook sia una media company (un’azienda che produce contenuti editoriali): è solo una piattaforma tecnologica e non ha alcuna responsabilità per i contenuti che si trova a ospitare. Google si comporta un po’ meglio.

Sia Facebook sia Alphabet spendono delle belle cifre in operazioni lobbistiche . Poiché entrambe vivono grazie alla pubblicità, la qualità dell’informazione veicolata è, tutto sommato, per entrambe poco rilevante in termini di impresa.

Ora, consideriamo un ultimo dato: oggi le cinque maggiori aziende mondiali per capitalizzazione hanno tutte a che vedere con le nuove tecnologie (e specialmente con internet). In soli dieci anni, Apple è passata dal 70º al primo posto (merito dell’iPhone). Alphabet, a cui fa capo Google, è passata dal 29º al secondo posto. Microsoft presidia stabilmente il terzo posto. Amazon è passata dal 367º al quinto posto. Facebook, che è al quarto posto, dieci anni fa non era neanche quotata (la fonte di questi dati è Bloomberg).

Questo è confortante (l’atteggiamento di Zuckerberg lo è meno), tuttavia sembra che gli investimenti per affrontare il problema siano ancora troppo scarsi. E purtroppo le soluzioni più ovvie, come il bollino su Facebook per certificare le notizie affidabili, sembrano inefficaci (a dirlo è una ricerca svolta dall’università di Yale) e potrebbero addirittura rivelarsi controproducenti – il bollino attira come un faro chi è in cerca di, ehm, “fatti alternativi”.

“Una delle cose che non avevo capito”, dice l’amministratore delegato di Alphabet Eric Schmidt , “è che questi sistemi possono essere impiegati per manipolare l’opinione pubblica in modi che sono abbastanza incompatibili con la democrazia così come la pensiamo”.

Dunque, che si fa? È tutto ancora molto confuso: le stesse dinamiche di produzione e diffusione delle notizie false sono molteplici e ancora non del tutto chiarite, tra agenzie di disinformazione, furbacchioni che vogliono guadagnare con le bufale acchiappaclic, mitomani, complottisti… e non esistono ancora dati che quantifichino il fenomeno nel suo complesso.

Un buon punto di partenza per ragionare è la ricerca commissionata dal Consiglio d’Europa e intitolata _Information disorder__. Toward an interdisciplinary framework for research and policy making._ Ne parla anche Luca Sofri. La ricerca è importante per tre motivi: comincia a fare ordine in un ambito caotico. Contiene (pagine 80-85) una serie di raccomandazioni puntuali e concrete, anche se non semplicissime da mettere in pratica. Indica, in appendice, una serie di iniziative europee di verifica dei fatti, _fact checking_.

E comunque di qualcosa, già oggi, possiamo essere certi: il problema è grave. È inedito. È stato a lungo sottovalutato, sia dai governi, sia dagli articoli d’opinione, sia da Alphabet e Facebook. Per risolverlo, ammesso che sia risolvibile (l’intelligenza artificiale non è ancora abbastanza intelligente per cavarci dai guai) ci vorrà tempo e un sacco di soldi. Alphabet e Facebook ce li metteranno solo a seguito di una forte pressione da parte dell’opinione pubblica (e forse degli investitori pubblicitari istituzionali). E questo significa, in primo luogo, non allentare l’attenzione.