Come funziona il meccanismo del discredito

Dicevamo: le cose al di fuori di noi non esistono per noi fino a quando non entrano nel nostro cono di attenzione. Ma, nel momento in cui ci entrano, smettono di essere solo se stesse e, nella nostra testa, cominciano a somigliare a ciò che ne pensiamo e ne raccontiamo noi. E a ciò che ne pensano e ne raccontano tutti gli altri. Così, per dirla con Bateson, lo stesso territorio può essere all’origine di infinite mappe e di narrazioni differenti.

Ma torniamo al punto. Perfino un dato numerico diventa racconto nel momento in cui decidiamo di considerarlo rilevante ed evidenziarlo, lo etichettiamo indicandone il senso, lo interpretiamo connettendolo con altri dati in una narrazione coerente e credibile (ehi, notate che ho scritto “credibile”. Il che non significa “vera”).

Il racconto del dato numerico Per inciso, è questo il motivo per cui un ascolto onesto e privo di pregiudizi del racconto altrui è il primo, indispensabile passo di ogni processo di mediazione e di decisione condivisa.

Vuol dire che le cose sono (anzi, diventano per noi, nel momento stesso in cui le prendiamo in considerazione) la rappresentazione e poi il il racconto che noi ce ne facciamo, o che altri ne fanno e che noi interiorizziamo rendendolo nostro, e che consolidiamo trasmettendolo ad altri ancora.

“La mappa”, (cioè, la nostra rappresentazione del mondo) “non è” il territorio (cioè, il mondo) “e il nome non è la cosa designata”, scrive Gregory Bateson in Mente e natura, citando il filosofo polacco Alfred Korzybski . Dovremmo ripetercelo mille volte al giorno (chi trova appassionante il tema di mappe e territori, qui trova una bella trattazione ).

Non è facilissimo rendersene conto (e, soprattutto, non è facilissimo continuare a ricordarsene): le cose non sono mai solo ed esattamente quello che sono.

Ma offre una nuova narrazione, che nel momento in cui è ripresa e diffusa “ha valore”, come ogni altra, non per quanto è veritiera e fedele, ma per il solo fatto di esistere in quanto narrazione. E per quanto, come narrazione, è potente, convincente e condivisa.

Più è semplificata, più è convincente. Più è bugiarda (questo ce l’ha detto il Mit) più è potente. Più è replicata, con minime variazioni (ed ecco il motivo dell’accanimento dei twittatori seriali), più risulta condivisa.

La disinformazione esiste da sempre. Le tecniche di manipolazione esistono da sempre. Disinformare è facile, e screditare è facilissimo. Nel (lontano, per il mondo del web) 2012 ho raccolto e descritto 27 modi per insultare e diffondere discredito in rete. Continuano a funzionare tutti alla perfezione, come hanno sempre funzionato. Non è questo il punto, oggi.

Il punto è che il meccanismo del discredito è diventato pervasivo perché è facilissimo da attivare. Non si inceppa mai. Si espande come una muffa su un formaggio avariato e sembra impossibile da interrompere. Vediamo per quali motivi.