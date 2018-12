Debilitati dal rancore

Spaventati, incattiviti, rancorosi e senza prospettive. L’immagine che il recente rapporto Censis disegna degli italiani è davvero poco confortante. Tuttavia, e magari proprio per questo, è stata ripresa e commentata dai mezzi d’informazione con notevole vigore.

Del resto, di rancore crescente il Censis parlava già un anno fa, nel 2017, in una situazione economica meno drammatica dell’attuale, segnalando che “l’immaginario collettivo ha perso la sua forza propulsiva di una volta e non c’è più un’agenda condivisa”.

Sta di fatto che il rancore è un sentimento proprio schifosetto, e non solo perché il termine rimanda all’idea di qualcosa di irrancidito, cioè di marcio e puzzolente. Nel rancore ci sono insoddisfazione, rabbia, paura e frustrazione: un cocktail velenoso e paralizzante come il morso di un pesce-palla.

Dimensione sociale

Ora, provate a farvi l’immagine mentale di un individuo rancoroso. Anzi: del signor Rancore in persona. Ve lo siete figurato? E che cosa sta facendo? Probabilmente non vedrete il signor Rancore mentre scappa per mettersi in salvo, come può fare una persona terrorizzata. O mentre dà fuori di matto, come può fare un tizio molto arrabbiato.

Non so che cosa faccia nella vostra mente il signor Rancore ma, almeno nella mia, striscia faticosamente lungo i muri, accusando chiunque della propria malasorte e lasciandosi dietro un’ombra verdastra. Alle origini del rancore, non a caso, c’è l’idea di aver subìto un’ingiustizia e un’umiliazione.

Il rancore ha una dimensione sociale. È difficile da gestire. È debilitante. Diminuisce la fiducia in se stessi e negli altri. E si autoalimenta, in una spirale discendente.