Nel febbraio 1989 l’ultimo carro armato sovietico se ne andò dall’Afghanistan dopo che il suo esercito era stato sconfitto in una guerra quasi decennale da una coalizione di mujahidin (addestrati, armati, finanziati e indottrinati dai servizi segreti statunitensi e pachistani). A novembre di quell’anno il muro di Berlino crollò e l’Unione Sovietica cominciò a sgretolarsi. Quando finì la guerra fredda, gli Stati Uniti presero le redini dell’ordine mondiale. In un batter d’occhio l’islam radicale sostituì il comunismo come la più imminente minaccia alla pace mondiale. Dopo gli attacchi dell’11 settembre, il mondo politico come lo conoscevamo è ruotato sul suo asse. E il perno di quell’asse sembrava trovarsi da qualche parte nelle montagne dell’Afghanistan.

Mentre gli Stati Uniti fanno la loro uscita ignominiosa dall’Afghanistan, i discorsi sul loro declino e l’ascesa della Cina si moltiplicano. Per l’Europa, e in particolare per il Regno Unito, la potenza economica e militare di Washington ha fornito una sorta di continuità culturale, mantenendo di fatto lo status quo. Un nuovo, spietato potere in attesa dietro le quinte per prendere il loro posto dev’essere fonte di profonda preoccupazione. In altre parti del mondo, dove lo status quo ha portato sofferenze indicibili, le notizie dall’Afghanistan sono state accolte con meno timore.

Il giorno in cui i taliban sono entrati a Kabul ero sulle montagne di Tosa Maidan, un pascolo sulle alture del Kashmir che l’esercito e l’aviazione indiana hanno usato per decenni per esercitarsi con l’artiglieria e i bombardamenti aerei. Da lì potevamo guardare la valle sotto di noi, costellata di cimiteri dove sono sepolti decine di migliaia di musulmani kashmiri morti nella lotta dello stato per l’autodeterminazione.

Punti di vista

In India il Bharatiya janata party (Bjp), un partito nazionalista indù, è salito al potere sfruttando l’ostilità internazionale nei confronti dell’islam dopo l’11 settembre. Il Bjp si considera un fedele alleato degli Stati Uniti. L’establishment della sicurezza indiana è consapevole che la vittoria dei taliban segna un cambiamento strutturale nella politica del subcontinente, che coinvolge tre potenze nucleari – India, Pakistan e Cina – e che ha nel Kashmir il suo punto critico. Vede l’affermazione dei taliban come una vittoria del suo nemico mortale, il Pakistan, che ha sostenuto segretamente il movimento islamista nella sua battaglia ventennale contro l’occupazione statunitense. I 175 milioni di musulmani dell’India continentale, già brutalizzati, ghettizzati, stigmatizzati come “pachistani” – e ora, sempre più spesso, come “taliban”– sono ancora più a rischio di discriminazione e persecuzione.

In questi anni la maggior parte dei mezzi d’informazione indiani, asserviti in maniera imbarazzante al Bjp, ha definito i taliban un gruppo terroristico. Molti abitanti del Kashmir, che hanno vissuto per decenni con i cannoni indiani puntati addosso, hanno letto le notizie in modo diverso, con speranza, perché erano alla ricerca di spiragli di luce. I dettagli e le conseguenze di quello che stava succedendo non erano ancora chiari. Ma alcune delle persone con cui ho parlato vedevano quegli avvenimenti come la vittoria dell’islam contro l’esercito più potente del mondo. Altri come un segno che nessun potere può fermare una sincera lotta per la libertà. Credevano fermamente che i taliban fossero totalmente cambiati e avessero abbandonato i loro metodi barbari.

L’ironia della cosa è che queste conversazioni si svolgevano nel 2020, mentre eravamo seduti su un prato pieno di crateri provocati dalle bombe. In India si festeggiava il Giorno dell’indipendenza e il Kashmir era stato militarizzato per evitare proteste. Su quel confine gli eserciti di India e Pakistan erano impegnati in un faccia a faccia carico di tensione. Sull’altro, nella vicina regione del Ladakh, l’esercito cinese aveva attraversato la linea di frontiera ed era accampato in territorio indiano. L’Afghanistan sembrava molto vicino.