Le carte vincenti dei jihadisti

Tutto ha una fine. Ce l’avrà anche il terrorismo islamico che ha nuovamente colpito il 31 ottobre a New York, ma purtroppo non sembra vicina. In occidente come in Asia, in Africa come in Medio Oriente, gli attentati jihadisti continueranno a uccidere almeno per un’altra ventina d’anni, per due motivi.

Il primo è che Al Qaeda e il gruppo Stato islamico (Is) hanno la capacità si sopravvivere alla sconfitta. Al Qaeda ha perso il suo capo e la sua catena di comando, mentre l’Is ha perso le sue capitali in Iraq e in Siria (Mosul e Raqqa) e gran parte delle immense risorse che ricavava dalle tasse e dai pozzi di petrolio che controllava. Eppure entrambe le organizzazioni, soprattutto l’Is, conservano un jolly che le rende estremamente pericolose.

In un mondo dove la fiducia nel futuro non esiste più, dove il denaro regna sovrano e il cattolicesimo, il socialismo e il comunismo non sono più così forti da incanalare il desiderio di giustizia delle giovani generazioni, il jihadismo è diventato l’unica ideologia rivoluzionaria ancora disponibile sul mercato. Chiaro, si tratta solo di sangue, delirio e crudeltà, ma per molti sbandati la radicalità dei terroristi ha un certo fascino di rottura con uno status quo che considerano detestabile.

Non per sempre

Con il jihadismo non è l’islam a radicalizzarsi, ma la radicalità che si islamizza. È per questo che l’Is (o quello che ne rimane) continuerà per molto tempo a far breccia nell’animo di persone disperate e disposte a credere che si può diventare eroi lanciandosi con un furgone contro i passanti o sgozzando due ragazze in una stazione di Marsiglia.

Questa situazione è destinata a durare finché dureranno – nel Sahel, in Medio Oriente o nel sud-est asiatico – i problemi economici, politici e sociali che permettono agli islamisti di far circolare l’idea che l’islam sia la soluzioni a tutti i problemi, che naturalmente vengono tutti dall’occidente.