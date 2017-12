Il grande errore di Donald Trump su Gerusalemme

Il mondo arabo è stanco, a cominciare dai palestinesi. È stanco delle guerre, della violenza e delle illusioni. Le rivoluzioni arabe del 2011 non hanno prodotto frutti, così come il panarabismo, l’islamismo e la decolonizzazione. Questa stanchezza è talmente profonda che probabilmente non ci sarà alcuna esplosione di rabbia nelle città arabe dopo il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele annunciato da Donald Trump.

Ci saranno manifestazioni e magari anche attentati contro gli interessi americani, la Lega araba e l’Organizzazione per la cooperazione islamica condanneranno questa adesione, ma questa protesta non andrà lontano, anche perché quel che è fatto è fatto.

Resta da capire se il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha davvero tutti questi motivi per esultare e se Donald Trump avrà i mezzi (oltre all’intenzione che dice di avere) per lavorare a un accordo di pace basato sulla coesistenza dei due stati, quello israeliano e quello palestinese.

La città irrinunciabile

La risposta è “no”, in entrambi i casi. La soluzione dei due stati passa inevitabilmente per una condivisione di Gerusalemme, città che israeliani e palestinesi considerano come capitale e a cui nessuno può rinunciare.

Il presidente palestinese, il moderato e realista Mahmud Abbas, ha già risposto a Donald Trump parodiando la costituzione israeliana e dichiarando che Gerusalemme resterà la “capitale eterna” della Palestina. Gli israeliani, a questo punto, non hanno alcun motivo di rinunciare a una Gerusalemme unica e indivisibile che hanno unificato dopo la vittoria nella guerra dei sei giorni.

In parole povere non c’è via d’uscita e non ci sarà per molto tempo. Il paradosso è che Benjamin Netanyahu non ha alcun motivo per esultare, anche se non ha mai voluto dividere Gerusalemme e ha aderito solo a parole alla soluzione dei due stati.