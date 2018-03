Troppo silenzio sui civili siriani intrappolati nella Ghuta

C’è l’Europa, certo. Con la confusione scaturita dalle elezioni politiche italiane e il 66 per cento di sì concesso dai socialdemocratici tedeschi a una nuova coalizione con Angela Merkel, l’Unione europea vive un momento decisivo. Ma ci sarà comunque tempo di sistemare le cose in futuro.

L’Unione può attendere, mentre per i quattrocentomila abitanti della Ghuta orientale ogni ora è cruciale: per i feriti che non possiamo né curare né evacuare, per i bambini e i loro genitori nascosti nelle grotte da tre settimane. Ogni minuto conta e non possiamo distogliere lo sguardo o il microfono.

Se lo facessimo, priveremmo queste persone della compassione senza cui non esiste la civiltà. Dobbiamo dirlo e ripeterlo in ogni sede: nonostante l’adozione all’unanimità da parte del Consiglio di sicurezza dell’Onu di una risoluzione che chiede una tregua di 30 giorni in tutto il territorio siriano e nonostante la Russia, dopo aver votato la risoluzione, abbia chiesto la sospensione dei bombardamenti sulla Ghuta nelle ore mattutine (per uccidere ci sono sempre il pomeriggio e la notte) il regime di Damasco non ha mai smesso di sganciare le sue bombe.

Non l’ha fatto perché, sono parole di Bashar al Assad, “non c’è contraddizione fra una tregua e le operazioni di combattimento”. Assad intende riconquistare tutta la Siria e i suoi alleati di Russia e Iran lo lasciano fare e, nel caso almeno degli iraniani, lo incoraggiano. È inammissibile, disgustoso. È un crimine di guerra. Ma cosa possiamo fare?