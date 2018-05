Il Nicaragua deve fare luce sui crimini del governo Ortega

Il massacro compiuto dalle forze paramilitari al servizio del governo di Daniel Ortega e della vicepresidente Rosario Murillo Zambrana, insieme alle forze antisommossa della polizia nazionale, ha provocato il peggior bagno di sangue nella storia del Nicaragua dopo la fine della guerra tra l’Esercito popolare sandinista e i Contras, nel 1990. Da allora, mai erano morte così tante persone in una sola settimana a causa di un’azione di cui è direttamente responsabile uno stato che, nel nostro caso, coincide con il sistema stato-patria-famiglia.

L’orrore e lo stupore provocati dall’uccisione di almeno 38 persone, in maggioranza giovani studenti, è paragonabile solo al massacro realizzato dalla dittatura di Anastasio Somoza contro la popolazione civile il 22 gennaio 1967. Ciò che non è cambiato è l’impossibilità di determinare il numero esatto di vittime. È attualmente in corso un’ampia indagine per stabilire la verità, negli ospedali, negli obitori e nell’istituto di medicina legale, tutti luoghi dove il governo ha imposto il suo controllo e l’obbligo di riservatezza.

In una democrazia non bisognerebbe aspettare il conteggio definitivo dei morti per stabilire immediatamente le responsabilità dei colpevoli, e consegnare questi ultimi alla giustizia. In una “dittatura”, invece, Ortega ha potuto attivare un sistema d’insabbiamento e impunità affinché, come insegna il Gattopardo, “tutto cambi perché tutto resti com’è”.

La repressione ininterrotta

Da quando sono state registrate le prime tre vittime, tra cui un poliziotto, il 19 aprile, nel secondo giorno di proteste, Ortega, in quanto capo supremo della polizia nazionale, avrebbe dovuto interrompere la repressione, ordinando la sospensione dei poliziotti coinvolti e disponendo un’indagine nei loro confronti. Invece il governante assente e la sua vice onnipresente hanno cercato di sminuire la protesta definendo i giovani studenti “gruppuscoli”, “vampiri succhiasangue” o “teppisti”, e hanno anche ordinato di aumentare la repressione.

Solo così si spiega l’irrazionalità dell’uso eccessivo della forza da parte di poliziotti e paramilitari per soffocare una protesta sociale, avvertita da Ortega come una minaccia politica al suo monopolio nel controllo della piazza.