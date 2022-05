Non siamo nemmeno alla metà del 2022 e posso già dire che quest’anno non è né quello che pensavo né quello che avrei sperato. Certo, il covid-19 non è stato il “grande disgregatore” che si temeva. Anzi, la maggior parte dei governi ha messo fine a quasi tutte le misure contro il virus e la maggior parte di noi si è ormai felicemente convinta di essere entrata in un’era postpandemica. Probabilmente lo avremmo fatto anche senza la (re)invasione russa dell’Ucraina, ma questa ha di certo contribuito a modificare la mentalità e le priorità della maggior parte degli europei. E se è vero che l’illiberalismo ha sostituito la Brexit come bersaglio principale dell’Ue, questo bersaglio si trova all’esterno più che all’interno dell’Unione – la Russia di Vladimir Putin piuttosto che l’Ungheria di Viktor Orbán, per non parlare della Polonia di Jarosław Kaczyński.

La (re)invasione russa dell’Ucraina è la quinta crisi politica del ventunesimo secolo dopo l’11 settembre, la grande recessione, la cosiddetta crisi dei rifugiati e la pandemia di covid-19. Vale a dire una crisi quasi ogni cinque anni! La guerra in Ucraina ha quanto meno rimandato un bilancio politico sulla pandemia. Sarà probabilmente la crisi politica più significativa di tutte, forse pari solo a quella dell’11 settembre.

Ha già influenzato alcune delle elezioni nazionali più importanti in Europa, aiutando – ironia della sorte – sia Viktor Orbán in Ungheria sia Emmanuel Macron in Francia. Ma se il primo ha ottenuto una vittoria ampia in patria – in elezioni libere ma non corrette – sarà il secondo a uscire come principale vincitore al livello europeo.

Il fronte illiberale spaccato

Orbán ha sorpreso amici e nemici con la sua grande vittoria elettorale. Sfruttando al massimo il suo monopolio sui mezzi d’informazione statali – sui quali l’opposizione ha avuto a disposizione solo cinque minuti di trasmissioni – ha trasformato la guerra in Ucraina in una risorsa piuttosto che in uno svantaggio, presentandosi come il leader affidabile e stabile che avrebbe tenuto l’Ungheria fuori della guerra e i prezzi dell’energia bassi.

La sua posizione “neutrale” ha funzionato bene in patria, dove i mezzi d’informazione sia quelli privati sia quelli pubblici controllati dal suo partito Fidesz continuano ad avere una forte copertura filorussa. Ma lo sta isolando sempre di più all’estero. Dopo aver perso il leader ceco Andrej Babiš alle elezioni del 2021, e il cancelliere austriaco Sebastian Kurz in uno scandalo politico, Orbán perderà presto un altro alleato: il primo ministro Janez Janša, sconfitto alle elezioni slovene in aprile.