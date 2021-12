Un vertice per la democrazia. Chi potrebbe mai opporsi? Nessuno, a parte, naturalmente, gli autocrati e i dittatori. In realtà il quadro è più complesso di quanto sembri.

Quando Joe Biden ha presentato il progetto del vertice, durante la sua campagna elettorale, l’idea era semplice: Donald Trump aveva incendiato il paesaggio politico, dunque la bandiera della difesa della democrazia sarebbe stata un messaggio diretto e chiaro.

Un anno più tardi, però, il messaggio è molto meno chiaro. Innanzitutto perché la frontiera tra la democrazia e… come chiamarla… diciamo la “non democrazia”, non sempre è difficile da definire. Questa ambiguità ha creato un rompicapo in merito agli inviti. Al vertice, che si svolgerà il 9 e il 10 dicembre, parteciperanno infatti 110 paesi, in gran parte in videoconferenza. Quelli che non sono stati invitati, però, sono furiosi. Il Pakistan, il Brasile o l’Iraq saranno presenti nonostante lo stato delle loro democrazie lasci palesemente a desiderare. In Europa la Polonia è stata invitata, ma non l’Ungheria, unico paese escluso tra quelli dell’Unione europea.

Vaga aria da guerra fredda

La lista degli invitati è legata più agli interessi geopolitici degli Stati Uniti che ai criteri fissati da Freedom house, l’istituto di analisi che ogni anno stila una classifica delle democrazie del mondo.

Il vertice ha sicuramente una vaga aria da guerra fredda, in quanto rappresenta un “fronte democratico” approssimativo capitanato dagli Stati Uniti, leader del “mondo libero” come si diceva un tempo. L’invito di Taiwan, stato non riconosciuto ma autentica democrazia, conferisce all’incontro un profumo di alleanza in funzione anticinese.