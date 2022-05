Il 9 maggio non avrà lo stesso significato né lo stesso gusto a seconda che ci si trovi sulla piazza Rossa a Mosca, tra le macerie del porto ucraino di Mariupol o nella sede del parlamento europeo a Strasburgo. Il calendario ha trasformato questa giornata in un concentrato di simboli della situazione drammatica del vecchio continente, che nel 2022 sta vivendo un momento decisivo.

L’appuntamento e le diverse letture che offre permettono di comprendere per l’ennesima volta fino a che punto la storia sia un’arma da combattimento e quanto possa essere distorta, riscritta, manipolata e strumentalizzata a beneficio dei peggiori piani.

Da 75 giorni ne abbiamo la prova con il tentativo di Vladimir Putin di usare il pretesto della “denazificazione” per giustificare l’invasione dell’Ucraina. Il 9 maggio, l’anniversario della sconfitta della Germania nazista (in occidente è l’8 maggio, mentre in Russia è il 9) permette a Putin di giustificare qualsiasi cosa. 1945-2022: il continuum storico immaginario è al centro della guerra del presidente russo.

Prezzo altissimo

Nelle scorse settimane si era ipotizzato che Putin volesse annunciare il 9 maggio la vittoria del suo esercito in Ucraina per rafforzare il collegamento con la “grande guerra patriottica” dell’Urss contro la Germania nazista, fonte di legittimità e gloria anche per la Russia postsovietica.

La guerra, però, non ha preso la direzione sperata da Putin, che deve accontentarsi del controllo assoluto dell’informazione e di un martellamento propagandistico per affermare che tutto si sta svolgendo come previsto. L’unica vittoria di cui possa vantarsi il padrone del Cremlino è la conquista di Mariupol, che non è ancora totale perché un ultimo manipolo di soldati resta asserragliato in un’acciaieria. Ma il prezzo pagato è altissimo: migliaia di vittime civili, una città rasa al suolo e decine di migliaia di sfollati, di cui molti alle prese con una sorte incerta in Russia.