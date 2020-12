Karim Ennarah, Mohammed Basheer e Gasser Abdel Razek sono tre attivisti per i diritti umani che lavorano per l’Iniziativa egiziana per i diritti personali (Eipr), al Cairo. L’Eipr è una delle ultime organizzazioni rimasta a lavorare in Egitto, dopo l’attacco senza precedenti lanciato dal presidente Abdel Fattah al Sisi contro qualsiasi forma di dissenso. Gli arresti arbitrari sono diventati la norma. Abbiamo già parlato molte volte su Internazionale dei casi più eclatanti, come il suicidio di Sarah Hegazy o la vicenda di Shadi Habash, morto in prigione, o ancora gli arresti di Alaa Abdel Fatah e di altri attivisti.

Ora gli ultimi tre coraggiosi che ancora ci informavano su chi fossero le ultime persone arrestate in Egitto e andavano a visitarle in carcere sono a loro volta detenuti – con l’accusa di terrorismo – e trattati in modo degradante. Sono stati arrestati perché hanno incontrato tredici diplomatici europei, a cui hanno denunciato l’escalation della persecuzione e chiesto la liberazione dei detenuti. All’incontro, avvenuto il 3 novembre presso la sede dell’Eipr, erano presenti gli ambasciatori di Germania, Francia, Belgio, Danimarca, Finlandia, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Svizzera, nonché gli incaricati d’affari di Canada, Norvegia e Svezia, il vice ambasciatore del Regno Unito e i rappresentanti della Commissione europea al Cairo.