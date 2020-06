“Da Beirut al Cairo, le comunità lgbtq del mondo arabo sono in lutto dopo l’annuncio della morte di Sarah Hegazi, una delle più note attiviste per i diritti degli omosessuali in Egitto”, scrive il quotidiano libanese L’Orient Le Jour ricordando la morte della trentenne, che si è suicidata il 14 giugno nella sua casa a Toronto, in Canada, paese dove viveva dal 2018 e dove aveva chiesto l’asilo politico. “Hegazi, che soffriva di depressione, si è suicidata lasciando una nota: ‘Ai miei fratelli e sorelle, ho cercato di sopravvivere ma ho fallito; perdonatemi. Ai miei amici, il viaggio è stato crudele e sono troppo debole per resistere; perdonatemi. Al mondo, sei stato di una crudeltà indicibile, ma ti perdono’”.

Sui social network si sono moltiplicati i messaggi di solidarietà accompagnati dall’hashtag #RaiseTheFlagForSarah (alza la bandiera per Sarah) e dalla foto che le è costata la prigione: quella di una Sarah Hegazi sorridente che mostra una bandiera arcobaleno al concerto del gruppo libanese Mashrou’ Leila, il 22 settembre 2017 al Cairo.

“Per quel gesto è stata arrestata a casa sua una settimana dopo, nel corso di un giro di vite che ha colpito altre decine di militanti nel corso del mese successivo. Hegazi è stata accusata di far parte di un’organizzazione illegale e di promuovere il ‘pensiero deviante’”, ricorda il giornale libanese. Il suo caso è finito sulle prime pagine dei giornali egiziani, ed Hegazi è diventata per i leader religiosi un esempio negativo di promozione di valori “immorali”, contrari all’islam. L’attivista è rimasta in carcere fino al gennaio del 2018, dove ha subìto abusi e molestie sessuali.

Hegazi non ha mai superato il trauma. Lo ha confessato in un articolo per il sito indipendente Mada Masr nel 2018, in cui ha parlato del fatto di essere stata sottoposta a elettrocuzione, ad aggressioni sessuali verbali e fisiche da parte di altre carcerate su incitamento degli agenti penitenziari e di essere rimasta in isolamento per giorni. “Anche dopo il mio rilascio, avevo ancora paura di tutti, della mia famiglia, degli amici e della strada. La paura ha preso il comando”, ha scritto Hegazi.