La dispersione scolastica in Italia è impressionante: nel 2018 il 14,5 per cento delle ragazze e dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni aveva interrotto gli studi prima di prendersi un diploma o una qualifica. È un dato molto alto rispetto alla media europea. Se analizzato, mostra alcune carenze strutturali della scuola italiana: in provincia di Caltanissetta, per fare un esempio, si arriva al 27,1 per cento.

Quattro mesi di scuole chiuse hanno fatto seriamente aumentare il rischio che questo dato l’anno prossimo cresca in maniera considerevole.

Una necessità impellente sarebbe lavorare sul recupero. Nonostante si sia deciso di limitare le bocciature a casi estremi – “Lo studente non sarà ammesso alla classe successiva e cioè se non ha frequentato le lezioni nella prima parte dell’anno e dunque non è valutabile oppure se ha ricevuto provvedimenti disciplinari gravi”, ha dichiarato la ministra Azzolina all’inizio di giugno – e nonostante per ragionare su questo tema occorra conoscere i dati dei debiti e delle bocciature che in genere sono disponibili alla metà di luglio, siamo tutti coscienti che alla riapertura delle scuole a settembre avremo un’estesa platea di studenti con carenze, anche molto gravi, rispetto alla classe frequentata.

Una richiesta gigantesca

Occorre tenere in considerazione anche il fatto che quest’anno i corsi di recupero a scuola non sono stati attivati. Ma anche quando lo sono, questi corsi di recupero sono finanziati davvero poco. Si articolano in pochissime ore tenute durante il periodo estivo, e ogni scuola decide per quali materie attivarle, spesso lasciando senza risposta molte richieste. Quanti ragazzi e ragazze riescono a recuperare lacune e insufficienze accumulate, grazie a interventi così limitati? Quasi nessuno.

Eppure di aiuto per recuperare c’è una richiesta gigantesca. Prova ne sia il fatto che il mercato delle ripetizioni private in Italia muove un fatturato di circa un miliardo di euro: in media uno studente delle superiori spende più di 1.500 euro all’anno. Tutto, o quasi tutto, chiaramente, in nero.

La domanda che ci si può porre è quindi: è possibile riportare dentro la scuola almeno una parte di quest’attività di recupero gestita in modo privato? È possibile immaginare uno stato che fornisca ripetizioni pubbliche, chiamiamole così?