Per molti anni, il cantautorato indipendente italiano si è basato sul gioco “Nomi, cose, città” (basta pensare a La gigantesca scritta Coop delle Luci della centrale elettrica). Dal duemila in poi ci sono stati pochi testi privi di riferimenti popolari che spaziavano dalla geografia alla letteratura. Riferimenti a tratti paraculi e a tratti molto intimi, anche se comuni. Era questa la differenza tra i Baustelle e i loro imitatori: la capacità di creare un’intimità generalista. Ora siamo al punto in cui quelle citazioni non sono più rimandi a un immaginario lontano: anche loro sono diventate passato. La Milano romantica di certe canzoni è un fantasma sdoppiato, perché contiene i lamenti di due città: quella evocata degli anni sessanta e quella vissuta nei duemila.