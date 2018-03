Il potere magico delle sorelle

Aspettiamo una seconda figlia e, nonostante la grande gioia, sono un po’ delusa che non sia un maschietto. Saranno gli ormoni? –Ginevra

Una ricerca pubblicata nel 2010 sul Journal of Family Psychology ha mostrato che avere una sorella ha un effetto benefico sulla salute mentale e sull’autostima. In particolare le sorelle sembrano avere un potere magico che allevia in fratelli e sorelle la solitudine, il senso di colpa, quello di inadeguatezza, la paura e la sensazione di sentirsi non amati. Di quest’ultimo aspetto in particolare ho avuto la prova giusto qualche sera fa.

Le mie figlie erano nel letto a castello e la gemella che dorme sopra si lamentava di non aver nessun bambino innamorato di lei: “Resterò sola tutta la vita!”. “Ma no, non ti preoccupare”, l’ha rassicurata la sorella da sotto, “se proprio nessun ragazzo s’innamorerà di te potrai comunque diventare una mamma single o una lesbica”.

Anche se c’erano un paio di aspetti da rivedere, mi sono chiesto se un fratello avrebbe saputo trovare una risposta così emotivamente evoluta (per dire, Luca, un ragazzo a cui ho chiesto qual è la cosa più bella di avere una sorella, mi ha risposto: “Le sue amiche”). Della tua delusione non mi preoccupo: la gravidanza è il tempo delle proiezioni ed è normale che ci si facciano delle fantasie, ma basterà incrociare lo sguardo della tua nuova bambina per far sparire qualunque rimpianto. Sono invece molto contento per la tua primogenita, perché avere una sorella è un gran colpo di fortuna che dura tutta la vita.