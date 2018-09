La cacca a colori

Potrei trascinarti in una noiosa discussione sulla fase anale prevista dal modello freudiano, con tanto di citazioni tipo: “Il bambino prova interesse per i propri escrementi, tanto da considerarli come un dono per la madre”. Ma me la sbrigo più facilmente: tuo figlio attraversa una fase passeggera che presto finirà. Eppure potrebbe non smettere di parlare di cacca, visto che nell’industria dei giocattoli è in atto un’inquietante tendenza scatologica.

Il primo che ho visto è un gioco di società che si chiama Attenzione allo sciacquone. Sottotitolo: “Chi eviterà lo schizzetto del gabinetto?”. Sullo stesso genere ci sono i Flush force (l’armata dello sciacquone): il bambino versa acqua in un water in miniatura per scoprire quali escrementi contiene. Resti di tacos, hamburger semidigeriti o cioccolatini dall’aspetto sospetto, tutti da collezionare.

Negli Stati Uniti sono ancora più avanti: ispirandosi al successo dell’emoji della cacca – che, ammettiamolo, è la vera responsabile della legittimazione delle feci – un produttore di giocattoli ha creato i Poopsie, una linea di deliziose cacchette color pastello che sfoggiano occhiali da sole, diademi o cappellini fioriti. Ma la vera chicca è il Baby unicorn surprise: un terrificante ibrido tra Cicciobello e My little pony che mangia porporina e defeca una sostanza appiccicosa color arcobaleno. Penso che quando avrai a che fare con la cacca di unicorno, rimpiangerai i giorni in cui l’unica di cui sentivi parlare era quella di tuo figlio.