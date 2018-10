Mia figlia di sette anni sembra attirare compagnie poco sane. C’è un modo per aiutarla a scegliere amiche che non finiscano per trattarla male? –Chiara

La blogger statunitense Kari Kampakis racconta dell’illuminante incontro con una bambina di sei anni che le ha spiegato la differenza tra vere amiche e “amiche a metà”. Dopo averla ascoltata attentamente, Kampakis ha individuato i cinque segnali per riconoscere “un’amica a metà”: