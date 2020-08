Sono una trentottenne bisessuale che da otto mesi a questa parte va a letto con un collega sposato. Siamo uno stereotipo vivente: io infermiera, lui dottore che una sera mi riversa addosso mille informazioni private sul suo matrimonio (niente sesso, poco amore, lei forse lesbica) per poi chiedermi il permesso di baciarmi. Ho declinato. Tre mesi e tanti messaggini dopo, ci vediamo per bere qualcosa. Senza rendercene conto cominciamo a innamorarci, e a passare insieme tutto il tempo che ci riesce. Pur essendo lui sposato e con figli, è una delle migliori relazioni che ho avuto da adulta. Mi ama in un modo che mai avrei immaginato possibile. (Apprezza perfino le mie rotondità da covid-19). Il problema evidente è che è sposato, con una moglie che a quanto pare non si rende conto di quanto il loro rapporto lo renda infelice. I nostri incontri devono combaciare con il suo orario di lavoro e le bugie che racconta alla moglie. Io sono sempre più gelosa del tempo che passa con lei, e per il fatto che non può passarne di più con me. Vorrei che facesse i conti i suoi problemi di coppia e che tentasse di parlare alla moglie con sincerità, per capire se tra di noi esiste un futuro. La mia domanda: come faccio ad affrontare il discorso senza farlo sembrare un ultimatum? Io lo adoro, e non penso che sul suo matrimonio mi racconti bugie. Ma vorrei tanto che potessimo vivere questa relazione con più libertà. Sono felicissima di aver finalmente trovato una persona che quando stiamo insieme mi tratta così bene, ma al tempo stesso ho il cuore a pezzi perché il nostro amore è costretto a vivere nell’ombra. Per lui ci sono solo vantaggi: può avere la moglie, i figli, la sua “vita vera” e anche me. Io invece non posso neppure scrivergli o chiamarlo quando mi va, e non posso certo contare su di lui in caso di emergenza. Voglio che tra noi due funzioni, Dan, e nemmeno pretendo che divorzi, perché ho paura che poi me ne vorrebbe, anche se sinceramente lo preferirei. Cosa devo fare?

– Outside The Home Exist Romance

Cosa sei disposta ad accettare, OTHER?

Se non puoi vivere senza il dottor Sposato, e puoi averlo solo alle sue condizioni – condizioni che lui ha stabilito fin dall’inizio, pensate per tenere all’oscuro la moglie – allora devi accettarle. Puoi vederlo solo in orario d’ufficio, non puoi telefonargli e non puoi scrivergli, e se fuori dall’orario di ufficio hai un’emergenza sono fatti tuoi. Ma aver accettato le sue condizioni all’inizio non significa che tu debba rispettarle in eterno. Le condizioni si possono ridiscutere. Finché però non vorrai dargli un ultimatum, OTHER, il dottor Sposato non avrà alcun incentivo a rinegoziare il rapporto.

Allargando un po’ l’inquadratura: ricevo in continuazione lettere di donne che mi chiedono come dare un ultimatum senza farlo sembrare tale. Di lettere del genere scritte da uomini non ne ricevo molte, per ragioni valide e meno valide: la società insegna agli uomini che ciò che vogliono gli è dovuto, si complimenta con loro quando lo pretendono ed è di conseguenza più facile che lo ottengano.

Per ottenere ciò che vuoi, OTHER, dovrai comportarti da maschio: pensare che tutto ti è dovuto, agire di conseguenza e avanzare pretese. E dovrai essere disposta a parlare, nonché a sfruttare Il vantaggio che effettivamente hai (la tua presenza nella vita del dottor Sposato), oppure niente cambierà. Finora la sua situazione famigliare ti ha imposto di vivere nell’ombra per poterlo frequentare, e fino a un certo punto ti è forse pure andata bene così. Ora però non ti va più bene, e il dottor Sposato deve capire che se le cose non cambiano – se non le cambia lui – finirà per perderti.

Esistono vie di mezzo tra il divorzio, la situazione che vorresti tu e la totale assenza di cambiamento. La moglie del dottor Sposato sarà certo cosciente che dal loro rapporto mancano sia il sesso sia l’amore – ammesso che lui ti abbia detto la verità – e se davvero è lesbica, beh, allora forse non le dispiacerebbe avere a sua volta la libertà di frequentare altre donne. (O meglio di frequentarle alla luce del sole: per quel che ne sappiamo, magari un po’ di fica di straforo se la procura già). Se vogliono rimanere insieme per i figli, se hanno un rapporto costruttivo, che funziona senza troppi conflitti e con un certo affetto, e se fosse possibile frequentarti apertamente, senza arrivare al divorzio, allora forse quelle condizioni potresti accettarle.