Le contraddizioni dell’arte australiana

Il giorno di Natale, mentre l’Australia bruciava, l’ufficio per la promozione turistica diffondeva nel Regno Unito, subito prima del discorso della regina, un video pubblicitario in cui la popstar Kylie Minogue e il presentatore televisivo Adam Hills, i due volti più conosciuti del paese, presentano le meraviglie dell’Australia ai potenziali turisti britannici.

“Parliamo come voi… tranne che per le vocali”, scherzano, e saltellano tra spiagge tropicali, paesaggi desertici, pub, barbecue e partite di cricket. Anche quando l’Australia cerca di mostrare il suo lato migliore si ha sempre l’impressione che qualcosa non vada, che l’equazione non torni. Il video di Matesong, la canzone degli amici, in cui due famosi australiani ironizzano sui complessi d’inferiorità del loro paese con la madrepatria, mostra lo stato-continente come un paradiso fondamentalmente bianco.

Bianchi sono i giocatori di cricket, i surfisti e i nudisti (opportunamente pixelati) alla spiaggia; bianchi sono i tifosi allo stadio e i vacanzieri che fanno yoga sulla spiaggia. E bianche, bianchissime, sono ovviamente le nostre guide: Kylie e Adam Hills. Compare qualche aborigeno qua e là: due anziani capi e un paio di comici noti al pubblico televisivo australiano, ma le loro sono proprio comparsate-lampo. Una quota dovuta, perché dal 1975, anno in cui è stato approvato il Racial discrimination act, l’apartheid, perché di apartheid si poteva parlare, è stato formalmente abolito. È ovvio che un video pubblicitario non sia il luogo più adatto per discutere il genocidio degli aborigeni o il razzismo endemico, eppure dà un’idea di come l’Australia ami presentarsi all’estero, soprattutto nel salotto buono della tv britannica.

La mostra Australia. Storie dagli antipodi, curata da Eugenio Viola al Pac di Milano fino al 9 febbraio, ci mostra una realtà completamente diversa. Viola, già curatore del Pica (Perth Institute of contemporary arts, in Australia), ha messo insieme la più vasta ricognizione di arte contemporanea australiana al di fuori del continente, mostrandoci una sorprendente varietà di pratiche, espressioni e stili provenienti dalla più insulare, autoreferenziale e periferica scena artistica del mondo.