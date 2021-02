Così scriveva il poeta portoricano Victor Hernández Cruz descrivendo la figura leggendaria della Lupe, eroina dei due mondi della musica afrocubana. La Lupe, La Yiyiyi o semplicemente La Reina erano i nomi con cui Guadalupe Victoria Yolí Raymond (1936-1992) era nota al suo pubblico adorante. Nata a San Pedrito, un minuscolo sobborgo di Santiago de Cuba, diventa molto presto una star della decadente vita notturna dell’Avana degli anni cinquanta. È famosa per le sue performance frenetiche in cui sembra cadere in trance: canta soprattutto bolero, son montuno e boogaloo e spinge la sua band andare sempre più veloce. Arriva a prendere a scarpate il pianista per farlo correre di più, lo sprona come un cavallo, mentre percussionisti e fiati faticano a stargli dietro. La Lupe diventa una beniamina degli expat della Cuba di Fulgencio Batista: da Ernest Hemingway a Marlon Brando. Per i ricchi bianchi la sua fisicità sul palco ha qualcosa di primitivo, di esotico e di proibito, e La Lupe diventa un’attrazione della Cuba prerivoluzionaria in cui il rum scorre a fiumi e il jazz statunitense si ibrida con la tradizione afrocubana. Dopo la rivoluzione La Lupe emigra prima in Messico poi a New York. Dice di essere stata esiliata, ma in realtà segue il suo pubblico.

La Lupe è una pioniera anche in questo: ha un rapporto quasi medianico con quello che lei chiama il “suo” pubblico. Prima ancora che esistesse il concetto di icona gay, lei sapeva di esserlo; sa bene di piacere ai maschi gay, bianchi o neri che siano, perché canta canzoni da donna con la forza, la spavalderia e i muscoli di un uomo. Quando urla sul palco proietta quei sentimenti, quei desideri, che un cubano o un americano gay degli anni cinquanta non osano neanche immaginare.

A New York La Lupe canta con Tito Puente e Mongo Santamaría e s’impadronisce di standard come My way o America (dal musical West Side story) e li ricanta con la sua voce roca e il suo inconfondibile accento cubano.