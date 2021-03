Le Sugababes sono state il più prolifico e spigoloso girl group del pop britannico degli anni zero. Mutya Buena, Keisha Buchanan e Siobhán Donaghy furono scritturate ancora tredicenni da Ron Tom, il manager di un’altro girl group di successo, le All Saints. Quando nel 2000 uscì il loro primo album, One touch, le Sugababes, non ancora maggiorenni, erano la risposta teen, più meticcia e più chav alle All Saints. Come le All Saints, le Sugababes sapevano armonizzare le loro voci e come loro sapevano litigare in maniera spettacolare. Come tutte le teen band che si rispettino le Sugababes sono state un fenomeno creato, come si dice, “a tavolino”; un gruppo “finto” come amano ripetere i moralisti del rock di ogni epoca. Eppure, per quanto fossero finte, nella loro fase imperiale (2000-2006) erano più vere del vero. Canzoni come Run for cover (psicodramma adolescenziale su una saltellante base 2 step), Freak like me (cover di un pezzo r&b di Adina Howard con interpolazioni di Gary Numan), Round round (con quel breakdown in cui rallenta per un’interminabile manciata di secondi) e Push the button (una trappola perfetta) sono state non solo dei successi ma anche delle pietre miliari della produzione pop.

E più vere del vero sono state le dinamiche tossiche all’interno della band. Per quanto potessero essere teleguidate dai loro manager, le Sugababes rimanevano delle teenager imbizzarrite e indisciplinate. La prima a essere fatta fuori dalla compagine originale del gruppo è stata Siobhán, origini irlandesi e rossa di capelli. La leggenda, tramandata con dovizia di particolari dalla perfida newsletter Popbitch, voleva che le due compagne le avessero tenuta nascosta una convocazione del manager e l’avessero fatta licenziare in tronco per non essersi presentata in orario all’aeroporto. Fatta fuori Siobhán, le Sugababes hanno continuato a sfornare successi e a perdere pezzi fino a rimanere solo un marchio, senza più nessuna delle componenti originali. Il loro ultimo album, datato 2008, si intitolava inevitabilmente Catfights and spotlights, zuffe e riflettori.