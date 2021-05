I dischi da salvare non sono necessariamente album da recuperare dalle nebbie del passato. Sono anche dischi recenti che meritavano più attenzione, lavori che sono andati persi in quella che Chris Anderson, storico direttore della rivista Wired, chiamava la “coda lunga” dei nostri consumi culturali. Nel luglio dell’anno scorso, nel periodo che in Italia abbiamo scoperto essere una sottile intercapedine tra due ondate di pandemia, per una piccola etichetta indipendente, la Gearbox Records, è uscito un sorprendente album di post rock brasiliano che in Italia è passato quasi inosservato.

Thiago Nassif è un musicista di São Paulo che vive e lavora a Rio de Janeiro e Mente (che in portoghese, come in italiano, è sia un sostantivo sia la terza persona del verbo mentire) è il suo quarto album, coprodotto dal compositore e chitarrista statunitense Arto Lindsay.

La musica di Nassif ha la caratteristica di suonare familiare a un ascoltatore di musica brasiliana rimanendo però sempre guizzante e inafferrabile. Mente è come uno di quei sogni in cui scopri che la tua casa, quella in cui sei cresciuto, ha una stanza in più di cui ignoravi l’esistenza. Ed è una stanza degli specchi in cui niente è come sembra: il tropicalismo diventa tagliente post punk, il samba si ibrida con il funk elettrico e anche la bossanova più classica e rilassata può sfarinarsi in una cacofonia di feedback e di fruscii.