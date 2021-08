Nel maggio del 1994 il mensile musicale britannico Q (che ha smesso di essere pubblicato esattamente un anno fa) uscì con una copertina storica. C’erano Pj Harvey, Björk e Tori Amos insieme che, vestite di bianco, venivano presentate come una santa trinità del rock femminile. Il titolo, che oggi suona quanto meno maldestro, era “Hips, lips, tits, power” (la forza di fianchi, labbra e tette) e faceva riferimento al dibattito che c’era in quegli anni sul nuovo ruolo che le donne si stavano prendendo nella musica pop e rock, sulla scia delle rivendicazioni punk e femministe di una serie di band note collettivamente come riot grrrls. Pur avendo poco a che fare con la scena tutto sommato marginale e fieramente autoprodotta delle riot grrrls le tre famosissime artiste in copertina rappresentavano, in effetti, un nuovo modo di essere cantautrici. Soprattutto, ciascuna a modo suo, incarnava un modo inedito di mettere al centro del discorso musicale il corpo della donna, non più solo come oggetto del desiderio ma come soggetto attivo e come potente agente narrante.

Quel trio sulla copertina di Q però avrebbe dovuto essere un quartetto. Perché accanto a Björk, Tori Amos e Pj Harvey sarebbe stata molto bene la cantautrice statunitense Tanya Donelly che in quegli anni stava dando un contributo notevole al dibattito sul ruolo delle donne nel rock alternativo. Donelly, nata nel 1966 nel New England, è un’aristocratica dell’indie rock statunitense. A 14 anni fondò, insieme alla sorellastra Kristin Hersh, la band di culto Throwing Muses per poi dare vita insieme a Kim Deal, la bassista dei Pixies, a un altro caposaldo del rock femminile dei primi anni novanta: le Breeders. Dopo un album con le Breeders (l’imperdibile Pod del 1990, prodotto da Steve Albini), Donelly si mette in proprio e forma la sua band, i Belly.