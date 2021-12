June Christy, maestra del cool jazz californiano, voce profonda e leggermente scheggiata, fraseggio impeccabile e senso del ritmo miracoloso, si era fatta le ossa nella seconda metà degli anni quaranta come vedette della big band di Stan Kenton. Bionda, graziosa e brillante sulla scena, swingava con l’entusiasmo e il gusto di una Anita O’Day ma era anche capace del distacco sensuale e un po’ cinico di una Peggy Lee. Il critico Ted Gioia, nella sua grande storia del jazz recentemente ripubblicata in Italia da Edt, descrive la sua voce come “attraente e semplice, come parlare con un’amica”. Christy in effetti trova con l’ascoltatore quella confidenzialità da sconosciuta carina e un po’ brilla che, a una festa, vi racconta tutto di sé. Forse un po’ più del necessario.

This time of the year è il suo unico album di Natale e, atto coraggioso ai limiti dell’irresponsabilità, contiene solo materiale inedito scritto apposta per lei dalla coppia di marito e moglie Connie Pearce e Arnold Miller. Niente standard e niente classici natalizi: l’ascoltatore viene blandito solo dai meravigliosi arrangiamenti di Pete Rugolo, per il resto è invitato alla festa solitaria e un po’ malinconica di June Christy.

Non è corretto però liquidare This time of the year come un album di Natale triste. Lo è, certo, ma è anche un disco pieno d’ironia, di meditazioni sul tempo che ci cambia e soprattutto pieno di speranza e di voglia di girare pagina. È un Natale senza bambini, secco come un martini dry fatto come si deve e buttato giù da soli prima di vestirsi per uscire. Ma non è un Natale senza gioia: è il lusso di potersi fermare a pensare, come canta in Ring a merry bell, “alle cose che ho perso e alle cose che sto imparando”. This time of the year è soprattutto una meditazione sul tempo che passa e sul rinnovamento. In Hang them on the tree June Christy canta con un po’ di amarezza che tutta quella spazzatura che si è accumulata in casa durante l’anno (spazzatura dell’anima, ovviamente) a Natale va spruzzata d’argento e attaccata sull’albero: “Ogni preoccupazione, ogni paura la legherò con un nastro a ogni lacrima e poi le vedrò danzare sotto le luci di Natale”. La chiave per capire il disco è però nel finale: in Winter’s got spring up its sleeve Christy sembra cantare a se stessa: “Quando calerà il sipario su questa notte gelata, ti risveglierai in un mondo tutto nuovo e luminoso, perché l’inverno ha un asso nella manica: la primavera”.

Se mai Lana Del Rey, l’attuale depositaria della coolness e del disinganno californiano, deciderà di fare un album di Natale, farebbe bene a partire da questo piccolo capolavoro ingiustamente dimenticato.

June Christy

This time of the year

Capitol, 1961