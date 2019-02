La ricerca online di un’ex fidanzata può dare risultati inattesi

Quanti di noi si chiedono che ne è stato delle fidanzate e dei fidanzati di un tempo? Quasi tutti, suppongo, anche se c’è una grande differenza tra pensarci di tanto in tanto e non riuscire mai a toglierseli dalla testa. Ogni tanto cerco su Google una delle donne che hanno avuto la sfortuna di essere state con me, ma solo in due casi ho scoperto dov’erano e che cosa sono diventate adesso. Nessuna di loro, per quanto ne so, ha fatto altro che sposarsi e vivere, anche se non proprio felicemente, almeno senza finire sui giornali. Non ho mai cercato di contattarle.

Ma qualcuno sceglie una strada più rischiosa e cerca le persone con l’intenzione di vedere se le braci della passione possono essere riaccese. Agli inizi di Facebook e di altri servizi simili esisteva un catalogo di notizie di cronaca sui matrimoni andati distrutti dopo che qualcuno aveva contattato un ex fidanzato o fidanzata, perché molti immaginavano che resuscitare un rapporto precedente sarebbe stata la soluzione alla loro attuale insoddisfazione. Quel catalogo esiste ancora.

Il mese scorso un uomo è stato condannato per omicidio dopo aver rintracciato una sua ex, aver avviato una relazione con lei e poi aver ucciso la moglie per fare spazio nella sua vita. Aveva 74 anni, il che dimostra che la passione non muore quando ti cadono i denti. Ci sono anche persone, soprattutto donne, che vivono tranquillamente con i loro mariti e, improvvisamente, ricevono un messaggio dal ragazzo che avevano al college trent’anni prima, che sostiene di avere ancora vivo il ricordo, di aver commesso un terribile errore a sposare la moglie e propone di rivedersi per fingere che sia ancora il 1988.

Un libro in uscita

Perciò sarebbe stato comprensibile se mia moglie si fosse allarmata quando le ho detto che intendevo contattare due mie ex. Ma non è successo perché: a) sono vecchio e affidabile, almeno per quanto riguarda le donne e b) volevo solo controllare un paio di cose che ho scritto in un libro sulla mia infanzia, in uscita quest’anno.

La prima di loro si chiama Mary Ann, era la mia ragazza ai tempi dell’università e, nel 1973, era stata aggredita e aveva evitato il peggio solo perché un ciclista di passaggio aveva spaventato il suo assalitore. Io l’avevo saputo perché due poliziotti erano venuti al mio college, mi avevano detto quello che era successo e mi avevano portato da lei. Era ancora palesemente sotto shock, perciò passai la notte nella sua stanza, sonnecchiando su una poltrona mentre lei dormiva agitata nel suo letto. Quando il giorno dopo arrivò sua madre, era furiosa con il college femminile di Mary Ann per la mancanza di assistenza, che mi aveva costretto a restare con lei. La reazione della scuola era stata immediata: “Il suo ragazzo ha passato la notte al college?”. Quella era l’unica cosa che sembrava preoccuparli piuttosto che le ferite e il trauma della ragazza.

Sono riuscito a rintracciarla e le ho chiesto se potevo raccontare questa storia, magari cambiando il suo nome. Mi ha risposto che ricordava tutto perfettamente come lo avevo scritto e che potevo anche usare il suo vero nome.