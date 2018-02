Il partito italiano che vuole un’Europa più forte

La storia politica delle democrazie occidentali ci insegna in realtà che le sorprese elettorali sono sempre dietro l’angolo – vedi Donald Trump, la Brexit o Emmanuel Macron. Non si può quindi escludere un risultato inatteso.

Nell’autunno scorso, mentre lavoravo a un articolo fuori Roma, ho avuto l’occasione di incontrare uno degli esperti incaricati di ridisegnare i collegi elettorali in vista del voto del 4 marzo (allora non si conosceva ancora la data delle elezioni) e sulla base della nuova legge chiamata Rosatellum. “L’unica certezza è che non ci sarà un vincitore”, mi aveva detto questo specialista, anticipando ciò che ripetono i sondaggi da diverse settimane, cioè che la divisione tripolare della vita politica italiana unita a una legge che mescola maggioritario e proporzionale impedirà probabilmente una vittoria netta di qualsiasi schieramento.

Si può anche ricordare quando Matteo Renzi, alla vigilia del referendum sulla riforma costituzionale del 4 dicembre 2016, decise di togliere le bandiere europee in occasione di una conferenza stampa e attaccò la burocrazia di Bruxelles nella speranza di attirare il consenso degli euroscettici, lui che poche settimane prima aveva reso omaggio ad Altiero Spinelli a Ventotene. Forse, con una componente di federalisti europei nella sua maggioranza e in parlamento, l’ex presidente del consiglio sarebbe stato più cauto nello strumentalizzare questi temi.

È illuminante da questo punto di vista la spaccatura del Partito socialista francese del 2005, quando per meri calcoli elettorali e sotto la pressione della sinistra radicale e sovranista numerosi responsabili (Laurent Fabius in testa e Manuel Valls per un certo tempo) si pronunciarono per il no al referendum sul trattato costituzionale europeo.

È stato particolarmente vero per la destra francese di Nicolas Sarkozy e François Fillon, oggi guidata da Laurent Wauquiez, sotto il ricatto elettorale del Front national. In Italia lo si è visto nel rapporto Berlusconi-Salvini. Inoltre le tematiche euroscettiche e sovraniste hanno dilagato anche a sinistra, condizionando spesso le forze di ispirazione socialdemocratica.

In questo periodo, in effetti, sono cresciute le forze euroscettiche, spesso etnonazionaliste e xenofobe, che pur senza essere state in grado di conquistare da sole il potere hanno profondamente modificato il dibattito democratico. In altre parole, hanno dettato l’agenda alle formazioni moderate e imposto i temi dell’identità, dell’immigrazione, dell’islam al centro del dibattito pubblico in una chiave di chiusura, di paura, di ripiegamento.

Oggi i sostenitori degli Stati Uniti d’Europa sono probabilmente una minoranza nell’opinione pubblica. Ma organizzati e strutturati intorno a una figura come quella, in Italia, di Emma Bonino possono finalmente contrastare la spinta euroscettica e, a loro volta, dettare l’agenda politica. Una presenza in parlamento di gruppi apertamente federalisti come +Europa o Insieme sarebbe in grado di fare uscire dall’ambiguità le altre forze moderate, spingendo sia quelle di destra sia quelle di sinistra a scegliere dove vogliono stare: con chi lascia il campo agli estremisti o con chi ritiene che gli Stati Uniti d’Europa sono oggi condizione necessaria della politica per affrontare le sfide della modernità.

Forse non è un caso se il Partito democratico, nato senza dubbio come filoeuropeo (anche se pure nel suo congresso fondatore a Roma, nel 2007, aveva dimenticato le bandiere blu stellate dietro il palco), ha tenuto a gennaio a Milano una manifestazione intitolata “Il futuro si chiama Stati Uniti d’Europa”. Sotto la pressione di +Europa, il Pd rivendica più Europa. E se l’esperienza italiana facesse scuola? In democrazia, la politica è anche un rapporto di forza. La pressione dell’estrema destra lo dimostra, ovunque. Pertanto quando il gioco si fa duro, anche gli europeisti debbono cominciare a giocare.