A Cannes risorge il cinema brasiliano 

Inesistente nella realtà, è un villaggio simbolico, un po’ addormentato rispetto alla realtà frenetica del mondo moderno, ma pieno di vitalità. Come il film, che avvince sempre, diverte molto, sovverte ogni situazione con ribaltamenti continui. Nella pellicola la violenza non genera mai fastidio e pare sempre giusta, e filma gli spazi aperti con un respiro, un’ampiezza e una freschezza di sguardo semplicemente unica.

Dietro le sue apparenze realistiche e arcaiche, e pur presentandosi come una distopia (siamo infatti in “un futuro prossimo”), il film confonde le acque, geografiche e temporali. D’altra parte la questione dell’acqua, e non solo quella, è centrale in un film che annulla magistralmente i confini tra i generi: western, fantascienza (c’è anche un ufo), horror, dramma sociale. E poi, grazie alla sua ambientazione tra passato, presente e futuro, arcaismo e ipermodernità, fa risorgere un momento fondamentale della storia del cinema, il cinéma nôvo brasiliano.

Questa volta, in coppia con il suo ex capo decoratore Juliano Dornelles, con il quale firma la sceneggiatura e la regia, la storia non è ambientata a Recife – la città dove sono nati entrambi gli autori. Con Bacurau ci immergiamo nel Nordest brasiliano , regione popolare e altamente meticcia.

Risorgono i cangaçeiros. È probabilmente un capolavoro Bacurau, il film del brasiliano Kleber Mendonça Filho, ex giornalista della Folha de São Paulo e altre testate, giunto qui al suo terzo lungometraggio e che aveva già presentato nel 2016 in concorso a Cannes l’ottimo Aquarius, distribuito anche in Italia.

Niente è quello che sembra in un villaggio di resistenza un po’ bonacciona, alla Asterix, e un po’ violento, che celebra il suo passato con un museo dedicato all’era dei cangaçeiros. Perché ai margini del villaggio vivono dei presunti banditi, marginali disadattati che fanno in qualche modo risorgere i cangaçeiros in chiave ipermoderna e per giunta gay, in particolare con lo straordinario personaggio di Lunga. Costoro saranno chiamati dal villaggio per difendersi dalle multinazionali e dagli interessi dei padroni simbolicamente rappresentati da un gruppo di fanatici mercenari, guidati da un’icona del cinema di Fassbinder come Udo Kier.

Il villaggio risorge e, anche grazie all’uso di una droga psicotropa, i suoi abitanti paiono zombie al contrario, non solo rispetto a quelli patetici del film di Jarmush ma in generale. La vita e la dignità della comunità rinascono insieme alla memoria storica dei cangaçeiros, che furono in gran parte uccisi, i loro capi decapitati e le teste pubblicamente esibite per dissuadere le masse popolari. Qui avviene il contrario e il capitalismo pare violento, machiavellico ma in fondo anche stupido, autolesionista, quasi suicida.

Lo sguardo deterministico di Ladj Ly

Se, come nel caso di Bacurau, la distopia invece di togliere futuro lo restituisce, è segno che la metafora e l’allegoria permettono di dire meglio certe cose dandogli una leggerezza malgrado la gravità delle questioni: la constatazione realistica del presente, se è necessariamente funesta è tuttavia importante, anzi necessaria.

Les misérables, esordio alla regia dell’attore francese Ladj Ly, è nell’insieme un ottimo film. Implacabile, segue una squadra di poliziotti in borghese, una tradizione del cinema francese. Ma qui è rovesciata dallo sguardo di un regista di origine maliane. La squadra di agenti – due bianchi e un nero – opera da anni nella cité di Seine-Saint-Denis, nella regione parigina, una di quelle cité sempre più abbandonate dove ormai da anni più generazioni di discendenti di famiglie africane non usufruiscono di reali politiche d’integrazione.