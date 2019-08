Igort porta il suo fumetto sul grande schermo

Il romanzo a fumetti è una storia di ombre (cinesi), di silhouettes, e la sostanza che lo secerne è la malinconia per qualcosa di grandioso che si è per sempre perduto, come il presagio da fine dei tempi di una civiltà, nascosto però sotto la metafora di un microcosmo. Quello della criminalità organizzata napoletana raccontata mediante un leit motiv tematico tipico del noir, la vendetta implacabile del personaggio che ha passato la sua vita ai margini, sempre obbediente, e che ora si sente tradito nel profondo. Il sicario-manovale modesto, umile. Grigio. Nell’affresco-presagio di Igort domina dall’inizio alla fine una bicromia azzurrina, nostalgica e rétro, amniotica e rarefatta, un’atmosfera costantemente sospesa, astratta. Un dolce limbo.

Arriva addosso allo spettatore come una valanga inarrestabile lasciandolo tramortito. È il prologo nella pioggia scrosciante dello straordinario film di Igort, che esordisce dietro la macchina da presa con la trasposizione su grande schermo del suo graphic novel più celebre, 5 è il numero perfetto, ora nelle sale in contemporanea con la sua presentazione, nell’ambito delle Giornate degli Autori, al festival di Venezia. E che vede interpreti di primo piano come Toni Servillo, Valeria Golino e Carlo Buccirosso.

Il film è invece dall’inizio alla fine a colori, anche se il loro uso è molto diverso tra la prima parte e la seconda, colori straordinari dovuti al direttore della fotografia Nicolaj Brüel, che aveva già lavorato con Matteo Garrone per Dogman e ora per il suo Pinocchio (previsto per Natale). Nel film come nel fumetto, domina Napoli, città cosmopolita dove per Igort si annullano i confini tra oriente e occidente almeno quanto Venezia. Qui è però accresciuta la dimensione teatrale, a cominciare dai suoi luoghi, le sue architetture, le sue linee prospettiche. Ma Igort mette in scena un teatro svuotato. Perché è una Napoli di vestigia, vuota perché svuotata di senso come sembra esserlo il mondo contemporaneo. E Pippo Lo Cicero è quasi un ex samurai che ha rinnegato tutti i padroni, anzi un rōnin, inteso nel suo senso letterale di uomo alla deriva, completamente spaesato, che non riconosce e non capisce più il mondo nel quale vive.

Igort è infatti figlio della deflagrazione progressiva dei generi e delle loro mitologie, nel cinema come nel fumetto. In quest’ultimo con la rivisitazione dei supereroi in chiave psicopatica degli anni ottanta, che ha la sua prima fondamentale forma malinconica di addio al mito, per quanto riguarda la narrazione d’avventura, con Una ballata del mare salato (1967) di Hugo Pratt. Mentre nel cinema, oltre al western con i film di Sergio Leone e Sam Peckinpah, si esprime con la narrazione poetica della decadenza del gangster movie e soprattutto del noir – ormai quasi scomparso –, che ha probabilmente il suo emblema nel cinema di Robert Altman.