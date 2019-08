La Mostra del cinema di Venezia apre con troppa freddezza

Molto teatro, molte donne e molta Napoli (è ora nelle sale dopo l’anteprima veneziana il notevole 5 è il numero perfetto di Igort), nella varie sezioni di questa Venezia 76, che per il momento non decolla realmente, in primo luogo nel Concorso. Concorso di cui trattiamo.

A confronto i primi giorni dell’ultima edizione di Locarno e soprattutto l’ultima di Cannes, davvero sensazionale, ci avevano regalato già importanti emozioni. Non abbiamo molto da dire sul film d’apertura, Le verità, del giapponese Hirokazu Kore-eda il quale adatta una propria pièce teatrale rimasta inedita, trasportandola in Europa e inserendovi attori occidentali, come Ethan Hawke, Juliette Binoche e soprattutto Catherine Deneuve. Il film è praticamente un omaggio all’attrice. Se la fattura teatrale non sempre aiuta, non si può non riconoscere una certa forza a questa prova attoriale dove la forma teatrale costruisce un ennesimo film sul film. Dignitoso, ma nulla di più. Forse il cineasta vincitore della Palma d’oro con Un affare di famiglia è in cerca di protezione e finanziamenti per i suoi prossimi progetti più personali, se si pensa alle polemiche innescate in patria proprio da Un affare di famiglia.

Bisogna tornare a guardare, e soprattutto ad analizzare nel profondo i vecchi film. Soprattutto quelli della grande stagione che a livello internazionale il cinema d’autore del secondo dopoguerra ha prodotto nell’arco temporale dei primi trenta o quarant’anni. Da Roberto Rossellini all’iraniano Abbas Kiarostami passando per l’indiano Satyajit Ray, solo per citare film di matrice neorealista. Raggiungere quella forza e quell’intensità è cosa rara, ovviamente, così come la forza espressiva e le atmosfere raggiunte da un John Cassavetes, per fare un altro esempio.

Tuttavia, troppo cinema d’autore ricorre a soluzioni di regia e a estetiche non fredde ma algide per parlare di questioni importanti, drammaticamente umane e dalle pesanti implicazioni, sia sociali sia politiche. È questo il caso del secondo film del Concorso, The perfect candidate, secondo lungometraggio di Haifaa al Mansour, dopo il bel film d’esordio La bicicletta verde (Wadjda), presentato proprio a Venezia nel 2012. In quel film Al Mansour, prima cineasta saudita, rovesciava in chiave femminile la caratteristica del neorealismo di mettere in scena i bambini per meglio raccontare, e con maggior purezza, la realtà. Qui invece di una bambina il cui sogno è quello di poter accumulare i necessari risparmi per acquisire una bicicletta verde – un sogno visto quasi come un gesto di sovversione e ribellione in quel contesto – abbiamo una giovane donna adulta che sogna di essere la prima donna eletta nel consiglio municipale locale. Brillante medico, ottima cantante, è tuttavia più quest’ultima caratteristica che gli viene contestata, come evidente copertura alla vera ragione, quella di essere donna.