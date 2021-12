È il quarto, attesissimo capitolo di una saga che ha segnato un’epoca come nessun’altra, situata su un crinale dove era contemplabile da un lato un mondo che finiva e dall’altro uno che, ci piaccia o meno, cominciava radicalmente nuovo. Non dimentichiamolo: il primo capitolo – il [film-matrice](https://it.wikipedia.org/wiki/Matrix_(franchise) del neo mito della matrice – è uscito nel 1999, quando un secolo e un millennio stavano entrambi per finire.

Il nuovo si fa vecchio, oppure ha solo preso coscienza che per essere proiettati verso il futuro bisogna reinventarsi sempre? Forse perché siamo intrinsecamente mutanti in un quotidiano sempre più instabile, che si fa oltretutto in qualche modo multiverso, ma anche perché nel reinventarsi bisogna saper accettare le cose più naturali, come l’invecchiamento e la necessità dell’amore nella sua forma più pura e assoluta. E, da lì, riunire i frammenti. Anche se sembra un déjà vu. Frammenti di realtà o di illusione di realtà, la quale si fa “meta”, da intendersi in tutti i sensi possibili e immaginabili. Benvenuti nella porta di Matrix Resurrections, dal 1 gennaio nelle sale.

Era un film molto innovativo – nei suoi grandi pregi come nei suoi limiti, intimamente legati tra loro – realizzato da due giovani fratelli cineasti, Larry e Andy Wachowski. Nel frattempo, i due sono diventati donne e ora si chiamano Lana e Lilly Wachowski. Ma è stata Lana a tornare, da sola, sui luoghi – che più non-luoghi non si può – in cui è stato edificato questo grande ciclo postmoderno e insieme d’avanguardia, ormai diventato (quasi) vecchio mito. Le è anche servito per rilanciare la propria vita dopo il lutto per la morte dei genitori, stando a quanto ha raccontato. E infatti dietro a questo ritorno sembra esserci un desiderio di amore e di riconoscenza verso chi l’ha generata, al di là delle pressioni della produzione, ampiamente citate con non poca ironia sovversiva nel film. E tra chi l’ha generata sembra esserci anche il cinema stesso inteso come luogo fisico, fattosi incerto nel frattempo anche quello, come testimoniano le toccanti dichiarazioni della regista in merito.

Un caleidoscopio di metafore

In questi oltre vent’anni la causa della comunità lgbt+, quantomeno nei paesi democratici e in modo particolare negli Stati Uniti, ha compiuto importanti passi avanti, e ciò ha spinto, o comunque aiutato, prima Larry e poi Andy nella scelta di cambiare sesso. Questo aspetto ha un importante nesso con Matrix Resurrections, se è vero, come affermano le autrici (anzi “concepitrici”), che la saga è una metafora transgender. Ma questa metafora è in realtà un caleidoscopio che ne contiene molte altre, e che in questo nuovo capitolo trovano la loro rilettura o reset, la loro revisione concettuale. La serie di Matrix – il primo, i due seguiti del 2003 e quest’ultimo– è in fondo un cinema concept, un cinema cerebrale che, nel suo gioco infinito di specchi, è anche leggibile come un viaggio o una paranoia mentale, oppure come la “reale” prigione creata da una mente perversa. Quella eterna del potere che opprime e si fa sempre più raffinato e subdolo.

E quindi le sorelle Wachowski sono sofisticate concepitrici di idee narrative asetticamente messe in forma. Se Matrix è il regno dell’eterna replica e dell’omologazione come risultato dell’anestesia collettiva voluta dal potere – il deus ex machina in senso lato, che governa la città delle macchine – è naturale che questo trovi il suo riflesso nella messa in forma visiva del film.

Il caleidoscopio concettuale di Matrix resta unico nel cinema degli ultimi decenni e questo vale anche per Matrix Resurrections. È un incredibile crogiolo di tematiche fondamentali rappresentate in modo esplicito ma intrecciate in maniera vertiginosa, come fossero le tante facce (specchi) di una sola problematica: tutto è illusione.

Ne enumeriamo alcune. Con modalità (auto)ironica l’arte diventata finta, falsificata, trova il suo paradigma nello spettacolo cinematografico del blockbuster; la constatazione che ormai tutto è un videogioco che ci anestetizza e rende apatici impedendo di reagire uniti al grande gioco del “cripto-fascismo”, per dirla con il film, insito nelle attuali democrazie; la conseguente citazione di Karl Marx (“tutti i grandi fatti e i grandi personaggi della storia universale si presentano, per così dire, due volte: la prima volta come tragedia, la seconda volta come farsa”); la psicoanalisi usata alla rovescia, cioè non come scienza umana che si voleva liberatoria ma come strumento asservito ai processi invasivi e subliminali di manipolazione dell’inconscio da parte dell’ideologia del marketing (il personaggio dell’analista); la corporeità della macchina e inversamente del corpo umano che si fa macchina, e la conseguente disumanizzazione operata dalla tecnologia, vecchio tema del ciberpunk di cui Matrix è una tarda variazione; le teorie più ardite elaborate da scienziati di alto profilo appartenenti all’ambito della fisica, qui illustrate con approccio speculativo.