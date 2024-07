Il volto di Toshirō Mifune che apre la breccia nella polvere malgrado il furore dei combattimenti in I sette samurai (1954) di Akira Kurosawa, dove l’epica è al servizio del riscatto degli ultimi, o quello all’apparenza tranquillo di John Wayne in Sentieri selvaggi (1956) di John Ford, che incarna un ex soldato sudista intriso di tutti i pregiudizi razziali e dove l’epica si fa problematica? Oppure ancora quello di Gene Hackman in La conversazione (1974) di Francis Ford Coppola, mago delle intercettazioni nell’era del Watergate e della paranoia dilagante, un viso compiaciuto che si disfa gradualmente davanti a una realtà indefinibile, sfuggente e insieme mostruosa?

O ancora quello travagliato di Nastassja Kinski, sul quale lo spettatore può cogliere tutta la gamma dei sentimenti davanti alla rivelazione della faccia nascosta da un vetro semiriflettente in Paris Texas (1984) di Wim Wenders o quello espressione del candore più assoluto di una giovane Catherine Deneuve in Les parapluies de Cherbourg (1964) di Jacques Demy, musical malinconico ma che proietta malgrado tutto lo spettatore in una sorta di gioia eterna. In quel film non si sa più dove inizi la vita vera, con i suoi dolori, e dove invece il sogno, inteso come eterno limbo, per quanto dolce.

Sui volti il cinema ha costruito molto del suo successo per l’indubbia capacità d’impatto drammaturgica e spettacolare che veicolano, ma anche molto del suo senso profondo in quanto arte, grazie al fatto che la camera può scrutarli con un’ampia gamma di movimenti o di inquadrature ravvicinate, fino ad arrivare al primo piano. Una vera e propria rivoluzione espressiva e concettuale che questo mezzo ha operato fin dal muto, in netto contrasto con il teatro, dove i corpi e i loro movimenti sono decisamente più importanti.