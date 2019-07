Il papa scrive ad Assad per chiedere la fine delle violenze del regime

La Santa Sede ha rivolto un appello urgente al presidente siriano Bashar al Assad chiedendogli di porre fine alle migliaia di detenzioni illegali, alle torture, alle sparizioni, alle esecuzioni extragiudiziali degli oppositori politici; lo ha inoltre invitato a far rilasciare le persone detenute senza motivo nelle carceri del regime.

La presa di posizione del Vaticano è senza precedenti, almeno dal punto di vista della diplomazia internazionale. Papa Francesco ha infatti inviato una lettera al presidente Assad – di cui è stata data notizia dal Vaticano il 22 luglio – nella quale è elencata una serie di priorità per far uscire la Siria dalla crisi gravissima in cui è precipitata ormai dal 2011. In pratica, Bergoglio, da una parte chiede al regime di farsi protagonista di un concreto sforzo negoziale, dall’altra denuncia – come mai era avvenuto in passato – le numerose violazioni dei diritti umani che stanno sfigurando il volto del paese mediorientale.

La missiva del pontefice è stata recapitata al presidente siriano da ben due cardinali: il porporato di origine ghaneana Peter Turkson, prefetto del dicastero vaticano per lo sviluppo umano integrale (il ministero delle politiche sociali e umanitarie del Vaticano), e dal nunzio apostolico in Siria, cardinale Mario Zenari.

Un precedente importante

In particolare, Francesco rinnova il proprio allarme per la situazione umanitaria nella quale si trova la popolazione civile nella zona di Idlib, città posta sotto assedio dalle forze governative appoggiate da reparti russi secondo quanto riportato da varie agenzie d’informazione internazionali (tuttavia Mosca ha smentito ufficialmente una propria presenza militare nell’area).

La Santa Sede ricorda come nella provincia di Idlib, la zona dove infuriano i combattimenti, vivano più di tre milioni di civili di cui 1,3 milioni sono sfollati interni. Per questo, afferma nella sua lettera il papa, deve in primo luogo essere rispettato il diritto internazionale umanitario le cui norme tutelano le popolazioni coinvolte nei conflitti, quindi si chiede di risparmiare le principali infrastrutture come scuole, ospedali e strutture sanitarie.