In Medio Oriente i cristiani non devono essere al servizio dei regimi

Uno dei protagonisti di questa storia drammatica è stato un gesuita italiano, padre Paolo Dall’Oglio, che per trent’anni ha vissuto in Siria; lì, in mezzo al deserto, nel monastero di Mar Musa, ha fondato una comunità religiosa aperta all’incontro con altre fedi e diventata col tempo centro di pace, di dialogo, di ricerca spirituale e teologica, di ragionamento politico. Un’esperienza agli antipodi dei fondamentalismi cristiani e islamici, della religione-ideologia diffusa ad arte per fini politici in occidente come nel mondo arabo.

La crisi siriana è cominciata nel marzo del 2011. Per poco più di un anno il paese fu attraversato da grandi proteste di piazza contro il regime di Bashar al Assad, in linea con quanto stava succedendo in altri paesi attraversati dalle primavere arabe: la crisi economica e l’assenza di libertà avevano fatto esplodere il malcontento. La durezza inaudita della repressione da parte degli apparati di sicurezza, la radicalizzazione dell’opposizione, la comparsa sulla scena di gruppi fondamentalisti islamisti sempre più organizzati e aggressivi, trasformarono però progressivamente il teatro siriano in uno degli scenari di guerra più sanguinosi e drammatici dell’epoca recente.

Dall’Oglio si è opposto con fermezza a un regime di natura quasi dinastica, quello degli Assad (in cui il potere è passato da Hafez al figlio Bashar), ed è diventato nel breve volgere di una stagione “speaker della rivoluzione”, come si definiva lui stesso, almeno fino a quando quest’ultima ha mantenuto il carattere di rivolta popolare contro un regime oppressivo. In quanto uomo di fede e in qualità di “siriano”, ha avversato il fondamentalismo in ogni sua forma e si è battuto per una democrazia colorata dalla tradizione islamica, che voleva dire non imposta dall’esterno, non modellata dall’occidente, ma figlia della storia dei popoli della regione.

Espulso dal governo di Damasco nel 2012, il 29 luglio 2013 era rientrato a Raqqa per negoziare la liberazione di alcuni ostaggi ed è stato rapito dagli uomini del califfato che già operavano nella zona; da allora non si è saputo mai più nulla di lui. Le voci sulla sua sorte si sono susseguite senza mai trovare conferma; le ricostruzioni più attendibili fanno pensare che sia stato ucciso quasi subito, immediatamente dopo il suo rapimento. Poi, all’inizio di marzo di quest’anno, dall’ultima enclave sotto il controllo dello Stato islamico, nei presi di Baghuz (sudest del paese) è giunta la notizia che Dall’Oglio fosse ancora vivo; ; più di un testimone affermava di averlo visto. Un negoziato fra le forze curde e gli uomini dell’ex califfato per la liberazione di alcuni ostaggi importanti sembra sia stato avviato, senza però andare a buon fine. Le notizie che provengono da qualsiasi fronte di guerra vanno valutate sempre con molta prudenza e questa non fa eccezione, tuttavia tra quanti seguono da vicino il conflitto si dava credito alla possibilità che la notizia fosse fondata. In ogni caso Dall’Oglio resta a tutt’oggi un desaparecido della guerra in Siria- e forse il suo corpo si trova in una delle tante fosse comuni di Raqqa - come migliaia e migliaia di altri siriani rapiti e scomparsi in gran numero nelle prigioni di Assad o per mano dell’Is.

“Paolo ha sempre fatto scelte di principio e radicali. Non è stato un diplomatico o un uomo di stato, ha seguito sempre la linea del principio etico e morale nella sua radicalità. Così quando ha visto che il popolo siriano voleva la libertà e la democrazia capiva benissimo cosa stava succedendo, perché aveva visto la sofferenza sotto la dittatura”. Adnane Mokrani, teologo musulmano, ricorda così, per Internazionale, Paolo Dall’Oglio di cui era amico. Lo studioso insegna alla Pontificia università Gregoriana e al Pisai (Pontificio istituto di studi arabi islamici), è impegnato nel dialogo interreligioso e conosce molto bene la situazione siriana. “La posizione di Paolo era molto diversa da quella per esempio di una istituzione che cerca di difendere determinati interessi”, rileva. “Era totalmente libero da questo tipo di preoccupazioni, per questo vedo in lui la radicalità dell’etica e della missione cristiana”.