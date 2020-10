I luoghi che abitiamo condizionano un bel po’ il nostro spazio mentale e l’immaginario che orienta le nostre scelte. Per questo, a chi è capitato di nascere in un quartiere che somiglia a un ghetto o in un territorio isolato e degradato, pensare con libertà al proprio futuro risulta assai difficile, perché il paesaggio che lo circonda sembra ricordargli ogni giorno che il suo destino non può che essere da cittadino di serie b.

La scuola pubblica, che costituzionalmente dovrebbe garantire a tutte e tutti le maggiori opportunità di crescita e una libertà di scelta più vasta possibile, da sola non ce la fa. “Quello che faticosamente costruiamo la mattina, spesso il territorio lo disfa il pomeriggio e la sera”, dice Antonella Di Bartolo, dirigente scolastica nel quartiere dello Sperone a Palermo. Ma poiché per etica e carattere non accetta le ingiustizie, afferma convinta che “la scuola ha bisogno delle collaborazioni più diverse perché istruire ed educare ragazze e ragazzi non basta, se non si innescano processi di trasformazione della città, perché ci sono quartieri in cui la scuola è l’unica piazza, altre non ce ne sono”.

Questa estate, per la prima volta, un documento del ministero dell’istruzione auspicava la creazione dei Patti educativi di comunità. Una proposta dettata probabilmente dall’urgenza di reperire nuovi spazi per affrontare la difficile riapertura delle scuole in tempo di pandemia, che ha tuttavia una ricca storia alle spalle e che secondo molti è una prospettiva necessaria per tentare di arginare e contrastare la crescita delle povertà educative.

Ne parlo con Andrea Morniroli della cooperativa Dedalus di Napoli, coordinatore del gruppo che ha dato vita al forum Disuguaglianze e diversità e creatore con altri della rete che mette insieme altre nove reti di associazioni. Realtà assai diverse ma con in comune l’obiettivo di migliorare le condizioni dell’infanzia e dell’adolescenza, del tutto trascurate nei mesi della reclusione domestica.

Cinque punti imprescindibili

“Durante il lockdown, con Raffaela Milano, che dirige i programmi Italia-Europa di Save the Children, ci siamo accorti che associazioni diverse avevano prodotto documenti che in gran parte si sovrapponevano. Abbiamo pensato dunque che era possibile concentrarci su ciò che le univa per raccogliere forze sufficienti a far sentire la nostra voce oltre i luoghi dove interveniamo direttamente, intrecciando idee ed esperienze con l’ambizione di provare a dare suggerimenti e incidere sulle scelte politiche”.

A fine primavera è nata così la “rete delle reti”. EducAzioni raccoglie oltre cinquecento associazioni, sindacati e soggetti della società civile e degli ordini professionali impegnati nei territori. Si va dall’Azione cattolica ad ActionAid, da Libera a Legambiente. Tra le reti ci sono l’Alleanza per l’infanzia, il Coordinamento nazionale comunità di accoglienza, il forum Education alla Convention on the rights of the child, il tavolo Saltamuri.

Al termine di un lavoro di scambio e di sintesi le nove reti hanno ritenuto imprescindibile cinque punti: il rafforzamento dei nidi e dell’educazione precoce, la promozione di comunità in grado di farsi carico dell’educazione per sostenere l’apertura in ogni senso delle scuole, il contrasto alla dispersione scolastica, investimenti cospicui in istruzione, formazione e ricerca per arrivare, infine, ad elaborare e sostenere un piano strategico nazionale per l’infanzia e l’adolescenza.

Un’alleanza contro le discriminazioni

Nei mesi di non scuola l’aumento delle discriminazioni è stato impressionante. Il numero di bambine e bambini che vivono in stato di povertà assoluta supera il milione e duecentomila. E poiché nei quartieri dove è più difficile vivere tanti si perdono, ci sono numerose associazioni di base che con le scuole e i servizi territoriali lavorano da anni per arginare il fenomeno, sperimentando relazioni integrate da cui oggi si può imparare. Se le si osserva e valorizza si possono trovare metodi e azioni per permettere ai Patti educativi comunitari di non restare una petizione di principio.

“Oltre alla dispersione vera e propria c’è da considerare anche una dispersione che non compare nelle statistiche. In certi istituti tecnici o professionali capita che nelle prime classi delle superiori risultino iscritti in 25 – perché c’è l’obbligo fino a 16 anni – ma che a frequentare realmente non siano più di tredici o quattordici ragazzi. Questo vuol dire che la dispersione scolastica reale supera di gran lunga il quattordici rilevato e che in troppi territori del nostro paese, non solo al sud, arrivi a cifre spaventose che sfiorano il quaranta o cinquanta per cento”.

Ascoltando la denuncia di Morniroli, ciò che più sconforta è l’intollerabile aspetto ereditario della povertà educativa. Anche tra le ragazze e i ragazzi che ottengono i risultati migliori la selezione di classe rimane implacabile: tra i più ricchi il 60 per cento accede ai licei, tra i più poveri ci arriva meno del 40 per cento.

A volte si tratta di una forma di autoghettizzazione perché troppo spesso nella testa di genitori e insegnanti – e di conseguenza in quella di ragazze e ragazzi – è profondamente introiettata l’idea che per nascita non si sia adatti a un certo tipo di scuola. “Questo ci ha portato a intensificare il nostro impegno nell’orientamento, che non va limitato a informazioni da dare alla fine della terza media. Bisogna coinvolgere i genitori il prima possibile, aiutandoli a essere più aperti nel seguire inclinazioni e capacità dei loro figli. È stato anche utile coinvolgere i docenti delle superiori, perché siano loro ad andare nelle scuole medie, rompendo muri apparentemente invalicabili”.