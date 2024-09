Piero Calamandrei sosteneva che la scuola è il luogo in cui avviene il miracolo della trasformazione dei sudditi in cittadini. Il grande giurista era convinto che una vera cittadinanza la si ha solo quando si possiedono consapevolezze, cultura, linguaggio e strumenti tali da poter ragionare e scegliere in autonomia. Sapeva bene che non si tratta di un miracolo, ma di un lavoro impegnativo che richiede a chi insegna costanza, persuasione e anche una certa audacia. Maia, in quinta primaria, dopo aver letto il mito della caverna di Platone, commentò convinta che bisogna avere paura dell’ignoranza. E il suo compagno David aggiunse che “è meglio che tu pensi la tua”, sostenendo che l’autonomia di giudizio è il bene più prezioso da costruire, per liberarci dalle costrizioni che ci assoggettano a un senso comune non scelto.

Non c’è vera cittadinanza, dunque, se non è libera di assumere la forma della cittadinanza attiva. Ciò che non si poteva immaginare, al tempo di Calamandrei, era l’esistenza di italiani totalmente privi di cittadinanza formale, perché a caratterizzare il nostro paese nel dopoguerra, per più di trent’anni, furono le grandi migrazioni verso l’estero e le ondate migratorie interne, da sud verso nord, mentre era quasi inesistente la presenza d’immigrati in Italia.

Nonostante la grande povertà e le forme di discriminazione diffuse, nei primi anni della repubblica non c’erano dunque nel paese abitanti privi del diritto di voto e di altri diritti. È con l’arrivo di milioni di immigrati con figlie e figli, in prevalenza extraeuropei, che la questione della cittadinanza ha investito la scuola in forme del tutto nuove. A chi viene da lontano o nasce qui, figlia o figlio di famiglie di altre latitudini, la scuola è chiamata a offrire le migliori opportunità così da arricchire la conoscenza della lingua italiana per comunicare e studiare, ma anche, al tempo stesso, predisporre un contesto capace di accogliere nuove differenze, cercando di contrastare sul nascere ogni forma di discriminazione.