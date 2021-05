Una volta che il “modello” è al sicuro, chi vorrebbe riportare un Fujimori al potere? Nessuno. Keiko Fujimori, la figlia del dittatore, sotto inchiesta per riciclaggio di denaro sporco e per essere stata a capo di un’organizzazione criminale, si è già candidata due volte alla presidenza, e in entrambe le occasioni il voto contro il fujimorismo è bastato a fermarla. Ma quest’anno per la prima volta potrebbe vincere davvero, anzi, ha ottime probabilità. Il fatto è che per la prima volta il ballottaggio, in programma a giugno, non sarà tra due candidati di destra. Per la prima volta, il “modello” è davvero a rischio.

Il mio paese, il Perù, è a pezzi e la pandemia gli ha dato il colpo di grazia. Inoltre si trova di fronte a un nuovo bivio politico. Ogni cinque anni i cittadini si lamentano della situazione e votano per il “male minore”, nel tentativo di salvare il paese da qualcosa di più pericoloso. È una storia a cui molti hanno creduto. Il male maggiore ha sempre avuto un cognome: Fujimori. A ogni elezione la sensazione è la stessa: quella di non decidere nulla, di essere portati a legittimare sempre la stessa casta e lo stesso modello economico, in altre parole a prolungare il fujimorismo, ma senza l’ex dittatore Alberto Fujimori.

Come si è arrivati a questa situazione? Il fatto è che nessuno degli altri candidati di destra è riuscito a superare Fujimori. Stavolta le destre hanno sbagliato tutto, si sono presentate divise. A sinistra invece sono emerse due candidature interessanti. Quella moderna e femminista di Verónika Mendoza, che stava andando bene ma è stata presa di mira dai mezzi d’informazione del regime; e un’altra, a cui nessuno dava importanza, e che fino all’inizio di aprile i sondaggi davano al 2 per cento. Nel giro di pochi giorni, il candidato a cui nessuno aveva prestato attenzione è arrivato in testa ai sondaggi, e l’11 aprile ha vinto al primo turno: si chiama Pedro Castillo, porta un cappello di paglia ed è un maestro di campagna, sindacalista della scuola e radicale di sinistra. Castillo ha ottenuto molti voti nelle regioni povere delle Ande. Nel suo programma di governo ci sono idee sensate che proponeva anche Mendoza, per esempio scrivere una nuova costituzione che sostituisca quella fujimorista, riprendersi la sovranità su alcune risorse del paese, come il gas, aumentare la spesa per l’istruzione e la salute; e poi proposte assurde come istituire la pena di morte e negare i diritti lgbt. Su alcuni temi Castillo è conservatore quanto Fujimori, ed è antiabortista. Non è proprio un paladino delle minoranze.

Ma è questa la sinistra che ha scelto la gente fuori da Lima, una sinistra anacronistica. Il voto contro il sistema è andato a favore di Castillo, il voto di chi abita vicino ai grandi siti di estrazione mineraria, che vive nella povertà mentre vede che l’acqua s’inquina. Il fatto che queste persone s’identifichino con Castillo è un segnale di allarme per il resto del paese. E nell’aria c’è un odore di rivendicazione storica e anticoloniale contro un’élite miope. Al primo turno però Castillo ha ottenuto solo il 18 per cento dei voti, una percentuale ben lontana dalla maggioranza. E forse è l’unico candidato contro cui Keiko Fujimori ha delle possibilità. Anche se in certe regioni l’entusiasmo per Castillo è reale, è altrettanto vero che la destra si è ricompattata. Ha capito che Fujimori è l’unica in grado di neutralizzare tutti i discorsi anticapitalisti che, nel contesto della pandemia, per la prima volta in molti anni non sono caduti nel vuoto. Keiko Fujimori si spaccerà per l’opzione democratica davanti al chavista, leninista, castrista Castillo.