Le armi, come i libri o i gabinetti, in sé non sono né buone né cattive: tutto dipende da come e per cosa sono usate. A volte ce ne dimentichiamo. Leggere l’ultimo libro di cucina di Tamara Falcó, una celebrità della tv, mentre si è in bagno non è necessariamente più importante, nella scala del progresso umano, che impugnare un fucile con la baionetta come la donna francese dipinta da Eugène Delacroix.

Sono molte le occasioni in cui gli esseri umani hanno preso le armi per scopi onorevoli. I miliziani repubblicani che hanno combattuto per la democrazia in Spagna, i ribelli zapatisti che in Messico hanno combattuto nella selva Lacandona e le truppe alleate che hanno sconfitto il nazismo ci ricordano che le armi possono essere gli strumenti migliori per difendere diritti e libertà.