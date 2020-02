Il nuovo album di Grimes è ambizioso ma riuscito a metà

Grimes, So heavy I fell through the earth

La cantautrice canadese Grimes ha un modo strano di gestire la sua immagine pubblica. Ogni tanto si lascia scappare dichiarazioni incomprensibili, ogni tanto decide di cambiare nome. Da quando sta insieme all’imprenditore Elon Musk sembra aver abbandonato le sue posizioni femministe e anticapitaliste di inizio carriera, una cosa che le ha attirato parecchie critiche. Inoltre è diventata materia per le riviste di gossip: ormai si parla più del modo in cui ha annunciato la gravidanza e delle feste a casa di Kanye West che non delle canzoni. L’uscita del nuovo disco Miss Anthropocene quindi è un sollievo, perché ci permette di dedicarci di nuovo alla musica.

Miss Anthropocene è un concept album e ha per protagonista una specie di demone che è la personificazione del cambiamento climatico. Ogni brano del disco, ha spiegato Grimes, è una tappa dell’estinzione della razza umana, schiavizzata da un’intelligenza artificiale suprema e incapace di relazionarsi con un pianeta ormai al collasso.

L’idea è affascinante, ma come si traduce in musica? Ecco, qui le cose un po’ s’inceppano. Grimes ha scelto un suono molto più oscuro rispetto a quello del precedente Art Angels, con sintetizzatori pomposi che si accostano a chitarroni un po’ anni novanta. Alcuni brani, come My name is dark, sono praticamente dei pezzi nu metal, anche se la ricerca costante della melodia è tipicamente pop.

Il problema è che questo tentativo di cercare la stranezza a tutti i costi suona forzato. A tratti riesce, per esempio in brani come Darkseid (anche grazie al contributo della rapper taiwanese Aristophanes, già comparsa nel pezzo Scream) o nell’iniziale So heavy I fell through the Earth, che sembra riprendere il filo melodico di Art angels. In altri momenti però la scrittura e gli arrangiamenti cozzano in modo maldestro: Delete forever, con quella chitarra acustica alla Wonderwall, è un pezzo vuoto in modo sconcertante, mentre la conclusiva Idoru, il pezzo più ambizioso del lotto, zoppica sopra una melodia di mellotron.

Miss Anthropocene è un disco che va a corrente alternata, molto inferiore a Visions e a Art angels (per chi scrive l’album migliore di Grimes). Non sempre le ambizioni vanno di pari passo con l’ispirazione.