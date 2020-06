Ammar 808, Marivere gati (feat. Susha)

Il producer tunisino Sofyann Ben Youssef, in arte Ammar 808, fa una musica futurista. Finora la sua utopia sonora aveva sede nel Maghreb, in Nordafrica, dov’è nato. Ma nel suo nuovo singolo il musicista (già attivo nei progetti Bargou 08 e Kel Assouf) si è spostato in Asia, collaborando con la cantante Susha, specializzata nel canto carnatico, un genere musicale nato nel sud dell’India e diffusosi anche in occidente (è considerato benefico per le donne incinte, per esempio).

Marivere gati è un inno a Meenakshi, moglie di Shiva e dea indiana della fertilità, ed è il primo brano estratto da Global control/Invisible invasion, il nuovo disco di Ammar 808, in uscita a settembre per la Glitterbeat Records. Questo pezzo non è un episodio isolato, in realtà. Tutto il disco è ispirato a un viaggio del producer a Chennai, nel sud dell’India.