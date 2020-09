The Flaming Lips, Flowers of Neptune 6

Non si capisce mai a fondo una persona se non si visita il posto dov’è nata, o dov’è cresciuta. Per questo quando ho letto che American head, il sedicesimo disco dei Flaming Lips, sarebbe stato dedicato alle “radici americane” del gruppo e ai loro luoghi d’origine mi sono leccato i baffi. Perché, come ha scritto su AllMusic Heather Phares nella recensione che abbiamo tradotto questa settimana su Internazionale, “questo è il disco che i Flaming Lips dovevano fare e che i loro fan dovevano ascoltare a questo punto della carriera del gruppo”. Per parafrasare Bob Dylan, i Flaming Lips hanno riportato tutto a casa.

La band di Oklahoma City ha pescato a piene mani dai ricordi di Wayne Coyne e Steven Drozd, cresciuti nei primi anni settanta con i loro fratelli e amici motociclisti e dipinge una realtà lontana e distorta, infantile e disperata. Un’America in bianco e nero ma cupa, filtrata dalle droghe che Coyne sperimentava ai tempi. La sintesi dell’album è tutta nel verso di At the movies on quaaludes, descrizione di un pomeriggio al cinema sotto effetto del Quaalude, un potente antidepressivo con effetti allucinogeni: “As we destroy our brains ’til we believe we’re dead, it’s the American dream in the American head”. È il ribaltamento beffardo del sogno americano, il contrario dello Springsteen di My hometown, che osservava lucido il modo in cui la deindustrializzazione aveva cambiato il New Jersey, ma non ha neanche l’innocenza degli Arcade Fire nel raccontare le periferie del Texas nello splendido The suburbs.

Insomma, i Flaming Lips hanno preso un archetipo americano e l’hanno affrontato a modo loro, con il loro gusto sghembo per il pop, intingendo come sempre i loro brani in una tavolozza di colori presi in prestito da Pink Floyd, Robert Wyatt e tanti altri maestri del rock anni sessanta e settanta. A detta di Coyne, in realtà, questo sarebbe anche un tributo ai Mudcrutch, la prima band di Tom Petty.

American head è anche un ritorno alla melodia (si erano già visti segnali incoraggianti l’anno scorso in King’s mouth) di dischi del passato come Yoshimi battles the Pink robots, ma ha un’oscurità e una malinconia tutta sua. I Flaming Lips sono arrivati al sedicesimo disco e hanno ancora un sacco di cose da dire. Anche stavolta la band ha tirato fuori una serie di trovate sonore molto interessanti, a partire delle ospitate della cantante country Kacey Musgraves, che arricchisce brani come l’acida Flowers of Neptune 6. Chi li discute ha del coraggio, veramente.