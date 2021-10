Nel 1927 il romanziere francese André Gide rispondeva ai lettori che gli scrivevano di non capire come mai si interessasse così tanto alla cronaca. Non la ritenevano una buona base per creare opere di qualità e criticavano la scelta di darle così tanto spazio nella sua rubrica sulla Nouvelle Revue Française. Gide ammetteva che pur di fare presa sul pubblico, spesso giornalisti e scrittori se ne occupavano lasciando prevalere l’enfasi e “informazioni malcontrollate”. Ma la cronaca non era solo il regno “del pittoresco, del macabro, del sensazionale”, spiegava. “Il fatto di cronaca che mi interessa è quello che mette in crisi certe nozioni accettate troppo facilmente e ci costringe a riflettere”.

Valentina Principe raccoglie le voci degli abitanti dell’antico villaggio di Gurnah, in Egitto, cacciati perché intralciavano lo sviluppo del turismo di massa. Marcello Quintanilha quelle di chi viveva a Cabeço, in Brasile, e ha dovuto abbandonare la propria casa perché secondo le autorità la sua vita valeva meno di una diga.

Poco, se non nulla, valgono le vite dei lavoratori migranti che dal Vietnam partono per Taiwan, nella speranza di mettere da parte dei soldi e aiutare le famiglie. Il fumettista taiwanese Tseng Yao-Ching ci chiede di ascoltarli in pagine drammatiche, ma prive di qualunque sensazionalismo. Leila Marzocchi riesce a fare un’operazione simile: raccontare una delle vicende più dolorose del novecento con un bianco e nero indimenticabile, mai enfatico. È uno dei compiti dell’arte, ricorda Sarah Glidden in visita nei musei di Madrid: confrontarsi con la violenza, costruire ponti tra passato e presente.

In tutte queste storie “certe nozioni accettate troppo facilmente” entrano in crisi, spingendoci a riflettere in modi nuovi sul mondo che ci circonda.