La terra dell’abbastanza esplora la precarietà del mondo

Ormai è una consuetudine, le giurie dei festival e dei premi sono una delle iatture del cinema di questi anni, miscellanee corporative più attente alla superficie, alla moda, ai poteri, piuttosto che alla qualità. Mi è sembrato un film assai bello, un film sorprendente. Spero che trovi presto un distributore e possa esser visto da tutti, soprattutto dai pigri spettatori di oggi, non tanto quelli della terza età che ancora vanno nelle sale, piuttosto rintronati, quanto dai giovani, che spesso – non sempre, per fortuna – sono tali solo per l’anagrafe e agiscono da infanti prigionieri della ragnatela di internet.

Un piccolo capolavoro. Ho avuto occasione di vedere La terra dell’abbastanza, il film di due fratelli romani non ancora trentenni, Damiano e Fabio D’Innocenzo, che è stato presentato a Berlino dove, mi pare, non ha vinto un bel niente.

Il padre di uno dei ragazzi esulta: devono dire che sapevano chi investivano e ammazzavano e la banda gliene sarà riconoscente, come in effetti avviene. Il sogno dei due giovani sembra avverarsi, dall’abbastanza all’abbondanza, e una vita spericolata e attraente, che però ha i suoi costi, e i due precipitano in una catena di omicidi e di abiezioni che mette alla prova la loro pur fragile morale, dotata ancora di un generico senso del giusto, di un qualche fondo di disgusto nei confronti della violenza gratuita e della sopraffazione.

L’ambiente non ha dato ai due amici del film nessuna solida sostanza morale e civile. In una delle loro notti brave, che di bravo hanno in realtà poco e monotonamente si ripetono, investono e ammazzano un passante, che si scopre essere un rivale di una banda locale che prospera con la droga e la prostituzione.

Vite fragili Una generica scuola professionale alle spalle, e un’esperienza diretta non di scarsità (coperti i bisogni essenziali) ma lontana dalla ricchezza. Siamo insomma in una “terra dell’abbastanza” in cui si agita il sogno del superfluo, il sogno di un’abbondanza che per tanti è realtà e che tutta una cultura continua a esaltare, dipendendone.

L’ultima scena del film vede a confronto il padre dell’uno e la madre dell’altro: la vita continua, in un “abbastanza” (“quello che c’è” è l’ultima battuta, riferita a cosa la donna darà da mangiare alla sorellina del ragazzo morto) che rinvia alla precarietà dell’insieme, all’amoralità del contesto (bravi anche nel dirigere gli attori, professionisti o nuovi, i D’Innocenzo ne lanciano due notevolissimi, specialmente Matteo Olivetti, che ha la forza di un Marinelli o di un Liberati).

Il film dei D’Innocenzo non è però importante solo per il ritratto che dà del nostro tempo e della sua più intima precarietà, malvagità, miseria: è importante per il modo in cui lo fa. In sostanza, nel giovane cinema italiano – che è a ben vedere straordinario, e ben al di sopra di quel che il sistema culturale e politico del paese merita di avere – i fratelli D’Innocenzo si distinguono per la loro alta e imprevista professionalità, e aprono o precisano un modo di raccontare e raccontarci che è forse il più difficile, oggi, da frequentare.

Quindi, mi pare di poter distinguere tre modi di raccontare il presente, di “fare cinema”, da parte dei registi italiani bravi di oggi, quelli che sono pur sempre ai margini del mainstream e del cinema ufficiale, che possiamo ben definire paratelevisivo, romanesco, e politicamente ed economicamente parassitario, e da cui quasi mai si ricevono delle sorprese.

Ci sono registi che praticano un cinema che dà nuova vita a una sorta di nuovo realismo poetico di alto livello (per esempio Pietro Marcello, Alice Rohrwacher e altri); ce ne sono che insistono, spesso con ottimi risultati, in una tradizione che possiamo chiamare neorealistica – di pedinamento del personaggio, di immersione in una realtà specifica – come, ultimo egregio esempio, Jonas Carpignano.